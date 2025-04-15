Смена шин на летние дорого обходится автолюбителям Бурятии

В Бурятии процесс шиномонтажа стремительно дорожает, также как услуги по ремонту и обслуживанию авто. Причины - рост зарплат, жилищно-коммунальных услуг, сложности с закупками материалов и оборудования.

В прошлом году цены на шиномонтаж выросли незначительно, а в этом году цены удивили - переобуть зимнюю резину на летнюю стало на 500 рублей дороже.

«Цены от 2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей за четыре колеса на обычном бюджетном авто», - сетуют в чатах автомобилисты.

В среднем стоимость шиномонтажа подорожала в Улан-Удэ до 25 процентов. Впрочем, кто-то ещё держит прошлогодние прайсы или добавляет символические суммы подорожания.

Таким образом, переобуться перед зимой получилось у жителей Бурятии по старым ценам, а вот сегодня придется уже раскошелиться.

Фото: Номер один