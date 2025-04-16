Общество 16.04.2025 в 09:17

Пара из Сингапура переехала в Бурятию ради традиционных ценностей

Семья уже строит дом на берегу Байкала
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Текст: Андрей Константинов
Пара из Сингапура переехала в Бурятию ради традиционных ценностей
Фото: МВД Бурятии
В Бурятии сотрудники Управления по вопросам миграции МВД оформили и выдали разрешения на временное проживание в России семейной паре, прибывшей в Улан-Удэ из Сингапура. Как рассказали в МВД, о возможности переезда в нашу страну Ханноссе Кристоф Ив Мари Огюст и его супруга узнали на сайте МИДа. Сразу по приезду они подали необходимые документы на регистрацию.

«Гражданин Ханноссе Кристоф Ив Мари Огюст объяснил намерение переехать в Россию желанием сохранить традиционные семейные ценности. С его слов, для него с женой очень важно, что в России на законодательном уровне закреплены духовные традиционные ценности. Поддержка глобалистов, фашистских режимов категорически не подходят для жизни, которую хотят вести супруги. Иностранец намерен реализоваться в нашей стране, используя свои знания, умения в банковской сфере и области высоких информационных технологий», - сообщили в МВД Бурятии.

На вопрос, почему выбор для переезда пал на Бурятию, Ханноссе Кристоф Ив Мари Огюст ответил, что с 12 лет, смотря на карту мира, мечтал о жизни на берегах Байкала. В настоящее же время пара строит дом на побережье озера в Кабанском районе.

Справка

Сингапур — город-государство на островах в Юго-Восточной Азии. Граничит с Малайзией и Индонезией.

Сингапур получил независимость в 1965 году. Это многонациональное государство с широким этнокультурным, языковым, религиозным, расовым и национальным многообразием.

Площадь Сингапура – около 735 кв. км. Численность населения составляет порядка 6 миллионов человек.

Правительство Сингапура создало в стране крайне эффективную и прозрачную рыночную экономическую систему. Кроме того, правительство имеет репутацию честного и некоррумпированного, различные исследователи постоянно ставят Сингапур в первую десятку наименее коррумпированных стран в мире. Уровень преступности в Сингапуре также один из самых низких в мире.
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