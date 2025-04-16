В поисках работы жительница Бурятии потеряла более миллиона рублей

52-летняя сельская жительница Джидинского района Бурятии потеряла свыше миллиона рублей при поиске работы. На платформе вакансий женщина искала варианты удаленного заработка, но нашла лишь мошенников.

Откликнувшись на одно из предложений, на электронную почту она получила письмо с одобрением ее кандидатуры. Для прохождения собеседования в одном из мессенджеров женщина перешла по прикрепленной в сообщении ссылке, но собеседование не прошла. Чуть позже ей позвонили и предложили заняться инвестированием.

- Женщина согласилась и после прохождения обучения в мессенджере ей предложили внести первые взносы. Следуя инструкции, сельчанка внесла сначала 8, 5 тысяч рублей, а спустя несколько дней перевела на счета неизвестных уже более миллиона рублей своих личных накоплений. В инвестиционном приложении она видела увеличение прибыли от внесенных денежных средств, но вывести их разумеется не смогла, - рассказали в полиции республики.

Поняв, что стала жертвой мошеннической схемы, сельчанка обратилась в полицию.

За прошедшие сутки жители Бурятии потеряли более 2 миллионов 399 тысяч рублей, из них более 1 миллиона 374 тысяч рублей – по г. Улан-Удэ. На обманные уловки также попались жители Джидинского, Иволгинского, Кабанского, Кяхтинского, Северо-Байкальского и Хоринского районов.

Фото: loon.site