«Ростелеком» предоставил канал связи для телемоста с Международной космической станцией

Трансляцию увидели сотни тысяч телезрителей росийско-монгольского телеканала AIST Global, а также пользователи ВКонтакте и Телеграма.





В телемосте принял участие Герой Советского Союза, первый космонавт Монголии и член легендарного экипажа «Союз-39» 77-летний Жугдэрдэмидийн Гуррагча. Он в прямом эфире пообщался с молодыми коллегами, которые сейчас находятся на космическом корабле Союз МС-27, с Героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Рыжиковым, а также космонавтами-испытателями Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым.









«Мы сейчас пролетаем над южной частью Тихого океана. А самое красивое место назвать очень сложно, потому что вся Земля наша необыкновенно красива. Но сердце особенно отзывается на знакомые, родные и близкие места — там, где родился, там, где бывал, где семья и друзья. Необычайно красива Россия! Необычайно красива Монголия! Любовь к планете, глядя на эту красоту из космоса, только усиливается», - рассказал зрителям трансляции российский космонавт–испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса» Сергей Рыжиков.









«Мы очень рады, что “Ростелеком” стал участником такого исторического для Бурятии мероприятия. У наших коллег из других регионов уже был такой опыт, а для нас он первый. Если раньше общение с экипажем МКС было возможно только из Центра управления полетами и распространялось в эфир с помощью телевидения, то сегодня “Ростелеком” готов организовать такой сеанс связи практически из любой точки России. Современные цифровые технологии позволяют зрителям пообщаться с космонавтами и увидеть МКС», - отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.





Запуск транспортного пилотируемого космического корабля Союз МС-27 состоялся 8 апреля 2025 года и посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ракете, которая получила название «Ракета Победы», размещена официальная символика в честь памятной даты.

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростной канал связи для телемоста, который впервые соединил жителей Бурятии и Монголии с экипажем Международной космической станции (МКС). Мероприятие прошло в Музее истории города Улан-Удэ и было приурочено ко Всемирному дню авиации и космонавтики.В прямой эфир со студией Монголии и бортом МКС вышли глава Бурятии Алексей Цыденов, улан-удэнские школьники и создатель выставки «Космос в ладонях» Леонид Симухин.«Россия — космическая держава, которая первая осваивала космос, и сегодня также удерживает лидерские позиции в космосе. Мы запускаем новые космодромы, запускаем новые типы ракет. И мы уверенно идем вперед. Об этом должны знать наши дети, наше взрослое поколение», - сказал в своем выступлении глава Бурятии Алексей Цыденов.Много вопросов к российским космонавтам было у зрителей студии, особенно активно спрашивали дети: «Какие сны снятся во время полета?», «Что можно в космосе и нельзя на Земле?», «Какой смешной случай произошел с Вами в космосе?», «Где вы сейчас пролетаете и какое из космоса самое красивое место на Земле?».Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»