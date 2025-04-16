Общество 16.04.2025 в 11:48

«Ростелеком» предоставил канал связи для телемоста с Международной космической станцией

Трансляцию увидели сотни тысяч телезрителей и пользователей соцсетей
A- A+
Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» предоставил канал связи для телемоста с Международной космической станцией
«Ростелеком» обеспечил высокоскоростной канал связи для телемоста, который впервые соединил жителей Бурятии и Монголии с экипажем Международной космической станции (МКС). Мероприятие прошло в Музее истории города Улан-Удэ и было приурочено ко Всемирному дню авиации и космонавтики.

В прямой эфир со студией Монголии и бортом МКС вышли глава Бурятии Алексей Цыденов, улан-удэнские школьники и создатель выставки «Космос в ладонях» Леонид Симухин.

Трансляцию увидели сотни тысяч телезрителей росийско-монгольского телеканала AIST Global, а также пользователи ВКонтакте и Телеграма.


«Россия — космическая держава, которая первая осваивала космос, и сегодня также удерживает лидерские позиции в космосе. Мы запускаем новые космодромы, запускаем новые типы ракет. И мы уверенно идем вперед. Об этом должны знать наши дети, наше взрослое поколение», - сказал в своем выступлении глава Бурятии Алексей Цыденов.

В телемосте принял участие Герой Советского Союза, первый космонавт Монголии и член легендарного экипажа «Союз-39» 77-летний Жугдэрдэмидийн Гуррагча. Он в прямом эфире пообщался с молодыми коллегами, которые сейчас находятся на космическом корабле Союз МС-27, с Героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Рыжиковым, а также космонавтами-испытателями Алексеем Зубрицким и Кириллом Песковым.



Много вопросов к российским космонавтам было у зрителей студии, особенно активно спрашивали дети: «Какие сны снятся во время полета?», «Что можно в космосе и нельзя на Земле?», «Какой смешной случай произошел с Вами в космосе?», «Где вы сейчас пролетаете и какое из космоса самое красивое место на Земле?».

«Мы сейчас пролетаем над южной частью Тихого океана. А самое красивое место назвать очень сложно, потому что вся Земля наша необыкновенно красива. Но сердце особенно отзывается на знакомые, родные и близкие места — там, где родился, там, где бывал, где семья и друзья. Необычайно красива Россия! Необычайно красива Монголия! Любовь к планете, глядя на эту красоту из космоса, только усиливается», - рассказал зрителям трансляции российский космонавт–испытатель отряда космонавтов «Роскосмоса» Сергей Рыжиков.



«Мы очень рады, что “Ростелеком” стал участником такого исторического для Бурятии мероприятия. У наших коллег из других регионов уже был такой опыт, а для нас он первый. Если раньше общение с экипажем МКС было возможно только из Центра управления полетами и распространялось в эфир с помощью телевидения, то сегодня “Ростелеком” готов организовать такой сеанс связи практически из любой точки России. Современные цифровые технологии позволяют зрителям пообщаться с космонавтами и увидеть МКС», - отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.

Запуск транспортного пилотируемого космического корабля Союз МС-27 состоялся 8 апреля 2025 года и посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ракете, которая получила название «Ракета Победы», размещена официальная символика в честь памятной даты.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
Теги
Ростелеком

Все новости

В Баргузинском районе открыли Парту Героя памяти Владимира Белокопытова
16.04.2025 в 12:43
В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра
16.04.2025 в 12:39
Бойцы СВО из Бурятии смогут принять участие в тренинге для предпринимателей
16.04.2025 в 12:22
В Бурятии действует более 100 образовательных программ для ветеранов СВО
16.04.2025 в 12:06
Жителей микрорайона в Улан-Удэ оставили без тепла и горячей воды
16.04.2025 в 12:03
22 тысячам жителей Бурятии разрешили носить оружие
16.04.2025 в 11:59
В Бурятии проходит региональный чемпионат «Абилимпикс»
16.04.2025 в 11:50
«Ростелеком» предоставил канал связи для телемоста с Международной космической станцией
16.04.2025 в 11:48
Приехавший в Бурятию монгол лишился автомобиля и почти килограмма золота
16.04.2025 в 11:21
Жители Бурятии в два раза чаще стали искать новую работу
16.04.2025 в 11:13
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
В Баргузинском районе открыли Парту Героя памяти Владимира Белокопытова
Открытие состоялось в школе поселка Читкан
16.04.2025 в 12:43
В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра
Стихая повредила несколько остановок и десятки дорожных знаков
16.04.2025 в 12:39
Бойцы СВО из Бурятии смогут принять участие в тренинге для предпринимателей
Они получат поддержку в разработке и развитии своих бизнес-проектов
16.04.2025 в 12:22
В Бурятии действует более 100 образовательных программ для ветеранов СВО
Программы помогают ветеранам освоить новую специальность, найти хорошую работу или открыть свое дело

16.04.2025 в 12:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru