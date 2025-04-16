ВСЖД готова к пожароопасному периоду

На полигоне Восточно-Сибирской железной дороги организована подготовка к пожароопасному сезону. Специалисты магистрали совместно с органами государственной власти регионов, муниципалитетами и надзорными ведомствами разработали и реализуют комплекс противопожарных мероприятий, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В границах магистрали на территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края ведется планомерная очистка полосы отвода железной дороги, охранных зон и защитных лесонасаждений от сухой травы, кустарников и деревьев, уборка порубочных остатков и валежника. С помощью специальных машин проводится расчистка просек и профилактическая опашка вдоль путей.Серьезную угрозу безопасности представляют несанкционированные свалки вблизи железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим в муниципальные органы власти направляются обращения о ликвидации подобных мест.В состоянии круглосуточной готовности находятся пожарные поезда – специальные составы, оснащенные пожарно-спасательной техникой и средствами пожаротушения: в каждом поезде имеется более 120 тыс литров воды и пять тонн пенообразователя.На Восточно-Сибирской железной дороге эксплуатируются 19 таких спецсоставов, в зоне ответственности каждого из них находятся участки пути протяженностью от 100 до 150 км. В 2025 году личный состав пожарных поездов уже шесть раз выезжал на тушение пожаров.