Общество 16.04.2025 в 16:59

ВСЖД готова к пожароопасному периоду

Личный состав пожарных поездов уже шесть раз выезжал на тушение пожаров
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Текст: Иван Иванов
ВСЖД готова к пожароопасному периоду
Фото: company.rzd.ru
На полигоне Восточно-Сибирской железной дороги организована подготовка к пожароопасному сезону. Специалисты магистрали совместно с органами государственной власти регионов, муниципалитетами и надзорными ведомствами разработали и реализуют комплекс противопожарных мероприятий, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В границах магистрали на территории Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края ведется планомерная очистка полосы отвода железной дороги, охранных зон и защитных лесонасаждений от сухой травы, кустарников и деревьев, уборка порубочных остатков и валежника. С помощью специальных машин проводится расчистка просек и профилактическая опашка вдоль путей.

Серьезную угрозу безопасности представляют несанкционированные свалки вблизи железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим в муниципальные органы власти направляются обращения о ликвидации подобных мест.

В состоянии круглосуточной готовности находятся пожарные поезда – специальные составы, оснащенные пожарно-спасательной техникой и средствами пожаротушения: в каждом поезде имеется более 120 тыс литров воды и пять тонн пенообразователя.

На Восточно-Сибирской железной дороге эксплуатируются 19 таких спецсоставов, в зоне ответственности каждого из них находятся участки пути протяженностью от 100 до 150 км. В 2025 году личный состав пожарных поездов уже шесть раз выезжал на тушение пожаров.
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