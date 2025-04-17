Общество 17.04.2025 в 15:22

Рыжего лисовина из Бурятии сравнили с героем древнегреческого мифа

Его одинокая белая лапка напомнила инспекторам заповедника Ахиллеса
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Текст: Елена Кокорина
Рыжего лисовина из Бурятии сравнили с героем древнегреческого мифа

Лисовина с белой лапкой, который продолжает навещать инспекторов Фролихинского заказника в Бурятии, сравнили с героем древнегреческого мифа и дали схожее имя – Ахилис. Имя изменили, подчеркнув уникальность животного.

- Ахиллесова пята была слабостью великого воина, а у нашего Ахилиса лапы большие и сильные, что в мире животных имеет большое значение. Учитывая это и глядя на нахальную, уверенную морду зверя, можно не сомневаться, что он в самом расцвете сил и может обеспечить себе и своей семье отличное пропитание. Что ж, продолжим наблюдение и будем делиться новостями из лисьей жизни по мере поступления, - пишут в ТГ-канале «Заповедного Подлеморья».

Рыжий красавец с отличительным окрасом постепенно привык к сотрудникам. Инспекторы говорят, что он стал посмелее и примирился с давнишней хозяйкой здешних мест – лисицей Маней, поэтому первоначальных ссор из-за деления территории уже не случается.

Фото: Анастасия Шойко, «Заповедное Подлеморье»

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