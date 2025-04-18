Несколько десятков улиц останутся без света в Улан-Удэ

Масштабные отключения света пройдут сегодня в Улан-Удэ из-за ремонтных работ на электросетях. Под отключение попадут десятки улиц в разных районах города.Электричество отключат по следующим адресам:- ООО Вторчермет, "Замбала буддийская община", ул. Братский пер. 3-6, ул. Ганзуринская 1, ул. Тобольская 1-64, ул. Тобольский пер. 1 - 14, ул. Ялтинская 1-7, 7а, Ялтинский пер. 1-6, ул. Жердева 1-55, Общественный пост ГИБДД, ул. Братская 1-68, Рижская 1-8, кафе "Селена", ООО «Строительная фирма Монолит», Скульптурно- художественная мастерская, Братский тупик 1-18, ул. Саянская 2-18, Саянский пер. 1-8, ул. Жиримская 1–16.- ул. Подлесная 2-165, Подлесный пер. 1-24, ул. Сибирская 2-44, Спортивный пер. 10, ул. Спортивная 8, ул. Вакарина 90-98, ул. Шевченко 92-130, ул. Ковалевской 4-14, ул. Короленко 49-72, ул. Лермонтова 78-130, ул. Кольцова 12-51, ул. Лобачевского 4-6.- ул. Жердева 52-56, 74а, 74б, ул. Жердева 56а, ул. Жердева 56а (Чудо-детки частный детский сад), ул. Жердева 56а (спортивный клуб).- ул. Кузнецкая 25-58, ул. Наушкинская 23-37, ул. Тверская 1-10.- ДНТ Горный, ул. Лесная, пансионат престарелых.- ул. Каменная 1-79