Общество 18.04.2025 в 09:42

Несколько десятков улиц останутся без света в Улан-Удэ

Отключения затронут разные районы города
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Текст: Андрей Константинов
Несколько десятков улиц останутся без света в Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Масштабные отключения света пройдут сегодня в Улан-Удэ из-за ремонтных работ на электросетях. Под отключение попадут десятки улиц в разных районах города.

Электричество отключат по следующим адресам:

с 9:00 до 12:00

- ООО Вторчермет, "Замбала буддийская община", ул. Братский пер. 3-6, ул. Ганзуринская 1, ул. Тобольская 1-64, ул. Тобольский пер. 1 - 14, ул. Ялтинская 1-7, 7а, Ялтинский пер. 1-6, ул. Жердева 1-55, Общественный пост ГИБДД, ул. Братская 1-68, Рижская 1-8, кафе "Селена", ООО «Строительная фирма Монолит», Скульптурно- художественная мастерская, Братский тупик 1-18, ул. Саянская 2-18, Саянский пер. 1-8, ул. Жиримская 1–16.

с 9:00 до 17:00

- ул. Подлесная 2-165, Подлесный пер. 1-24, ул. Сибирская 2-44, Спортивный пер. 10, ул. Спортивная 8, ул. Вакарина 90-98, ул. Шевченко 92-130, ул. Ковалевской 4-14, ул. Короленко 49-72, ул. Лермонтова 78-130, ул. Кольцова 12-51, ул. Лобачевского 4-6.

с 9:00 до 18:00

- ул. Жердева 52-56, 74а, 74б, ул. Жердева 56а, ул. Жердева 56а (Чудо-детки частный детский сад), ул. Жердева 56а (спортивный клуб).

с 10:00 до 17:00

- ул. Кузнецкая 25-58, ул. Наушкинская 23-37, ул. Тверская 1-10.

- ДНТ Горный, ул. Лесная, пансионат престарелых.

с 10:00 до 12:00

- ул. Каменная 1-79
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