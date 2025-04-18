Компаниям Бурятии нужно три тысячи работников

По итогам марта работодатели Бурятии искали более 3 тысяч новых работников. Больше всего рабочих мест сосредоточено вокруг рабочих специальностей — здесь местные компании открыли 1200 вакансий или 31% от всего объема предложений о работе в регионе. Такие данные озвучили эксперты hh.ru.Второе и третье место по объему спроса делят сотрудники сферы производства и сервисного обслуживания, а также работники сферы строительства и недвижимости. В каждой из них требуется порядка 800 специалистов.По данным базы вакансий hh.ru, на рынке труда республики происходит небольшое охлаждение спроса на персонал: в марте объем активных вакансий сократился на 4% относительно предыдущего месяца. При этом продолжает расти спрос на кадры из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (+27% в марте относительно февраля), «Закупки» (+25%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+23%), «Безопасность» (+17%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Юристы» (по +13%).Есть и падение спроса. Так, начало года оказалось не самым позитивным для сферы стратегии, инвестиций и консалтинга — востребованность новых специалистов сократилась сразу на 33%. Также снизилось число предложений для высшего и среднего менеджмента (-23% вакансий).Ранее в рамках опроса работодателей, проведенного hh.ru по итогам 2024 года, сразу 2/3 российских компаний заявили, что у них могут произойти изменения в кадровом составе в 2025 году. При этом в каждой пятой компании сообщили, что у них возможны сокращения персонала, в то время как 55% компаний, наоборот, планировали увеличивать численность своих команд.