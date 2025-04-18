Общество 18.04.2025 в 12:49

Компаниям Бурятии нужно три тысячи работников

Сильнее всего востребованы рабочие специальности
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Компаниям Бурятии нужно три тысячи работников
Фото: архив «Номер один»
По итогам марта работодатели Бурятии искали более 3 тысяч новых работников. Больше всего рабочих мест сосредоточено вокруг рабочих специальностей — здесь местные компании открыли 1200 вакансий или 31% от всего объема предложений о работе в регионе. Такие данные озвучили эксперты hh.ru.

Второе и третье место по объему спроса делят сотрудники сферы производства и сервисного обслуживания, а также работники сферы строительства и недвижимости. В каждой из них требуется порядка 800 специалистов.

По данным базы вакансий hh.ru, на рынке труда республики происходит небольшое охлаждение спроса на персонал: в марте объем активных вакансий сократился на 4% относительно предыдущего месяца. При этом продолжает расти спрос на кадры из сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (+27% в марте относительно февраля), «Закупки» (+25%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+23%), «Безопасность» (+17%), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Юристы» (по +13%).

Есть и падение спроса. Так, начало года оказалось не самым позитивным для сферы стратегии, инвестиций и консалтинга — востребованность новых специалистов сократилась сразу на 33%. Также снизилось число предложений для высшего и среднего менеджмента (-23% вакансий).

Ранее в рамках опроса работодателей, проведенного hh.ru по итогам 2024 года, сразу 2/3 российских компаний заявили, что у них могут произойти изменения в кадровом составе в 2025 году. При этом в каждой пятой компании сообщили, что у них возможны сокращения персонала, в то время как 55% компаний, наоборот, планировали увеличивать численность своих команд.
Теги
работа

Все новости

Тонкости рынка охранных услуг от «Альянса безопасности Бурятии»
18.04.2025 в 13:52
В южной части Байкала в экстремально ранние сроки вскрылся лед
18.04.2025 в 13:46
Жители Баргузинского района берут под опеку одиноких стариков
18.04.2025 в 13:02
В Улан-Удэ открыли памятник легендарному комдиву
18.04.2025 в 12:49
Компаниям Бурятии нужно три тысячи работников
18.04.2025 в 12:49
Зайдя в магазин Улан-Удэ на пару минут, подросток остался без велика
18.04.2025 в 12:30
Житель Бурятии нашел в подполье ружье
18.04.2025 в 12:24
Целую тонну макулатуры собрали в Бурятии в первый день «БумБатла»
18.04.2025 в 11:55
Глава Бурятии и гендиректор «Россети Сибирь» обсудили развитие электроэнергетики
18.04.2025 в 11:54
Коллектив «ТимлюйЦемента» стал победителем поселкового смотра-конкурса художественной самодеятельности
18.04.2025 в 11:37
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
Тонкости рынка охранных услуг от «Альянса безопасности Бурятии»
18.04.2025 в 13:52
В южной части Байкала в экстремально ранние сроки вскрылся лед
На ситуацию повлияли аномально высокие температуры воздуха
18.04.2025 в 13:46
Жители Баргузинского района берут под опеку одиноких стариков
В приемной семье одинокие пожилые люди обретают детей, внуков, правнуков, получают заботу и любовь
18.04.2025 в 13:02
В Улан-Удэ открыли памятник легендарному комдиву
Его посвятили памяти Героя Советского Союза Ильи Балдынова
18.04.2025 в 12:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru