Супружеская пара из Бурятии, поженившаяся на ВДНХ, участвует в конкурсе «Семья года»

Тимур и Элизабет Бадмаевы, супружеская пара из Бурятии, решилась поучаствовать в номинации «Молодая семья» Всероссийского конкурса «Семья года». Задача конкурса - сохранение, укрепление и продвижение семейных ценностей. Будут отобраны пять семей в пяти номинациях.

- Мы решили попробовать свои силы в конкурсе «Семья года». С момента участия в масштабном мероприятии на ВДНХ в нашей семье родился сын. Сейчас ему уже шесть месяцев. Само собой он тоже станет участником нашего семейного ролика, к созданию которого мы уже приступили. Надеюсь, нам повезёт, и мы станем победителями не только регионального, но и федерального этапов конкурса «Семья года», - говорит Тимур Бадмаев.

В Бурятии эта пара стала известна благодаря участию в самой массовой и многонациональной свадьбе, которая прошла на ВДНХ в Москве в Год семьи 12 мая 2024 года. Тогда в один день свой брак официально зарегистрировали более 150 пар.

- В 2025 году конкурс проводится в десятый раз, и популярность его в регионе с каждым годом растет. В Бурятии семьи республики подают заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Семья года». Прием заявок завершится уже 18 апреля. Конкурс проводится ежегодно по нескольким номинациям «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», а также «Семья — хранитель традиций» для супругов, которые берегут национальные и культурные традиции, профессиональных династий. Новая номинация этого года - «Семья защитника Отечества». - подчеркнула министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

После первого тура, проводимого на муниципальном уровне до 18 апреля, победители будут определены на региональном этапе, который состоится с 21 по 30 апреля 2025 года.

На федеральном этапе Республика Бурятия будет представлена шестью лучшими семьями-победителями.

Фото: Минсоцзащиты Бурятии