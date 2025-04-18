Школы и техникумы Улан-Удэ поборются за лучшее оформление кабинетов ко Дню Победы

В Бурятии стартует конкурс на лучшее оформление кабинетов школ и ссузов ко Дню Победы. К участию приглашаются классы школ и учебные группы средних специальных учебных учреждений. Заявки принимаются до 9 мая, победителей и призеров ждут ценные призы.

Для этого необходимо оформить помещение в своем образовательном учреждении и подготовить видеоролик, в котором они расскажут о концепции оформления. Жюри будет оценивать в работах оригинальность и целостность концепции оформления, его эстетичность и саму защиту идей, представленную в видеоролике. Заявки на участие принимаются до 9 мая 2025 года, а награждение состоится 16 мая.

Жюри также будет оценивать степень участия самих детей и подростков в создание экспозиции.

Призовой фонд конкурса составляет 200 тыс. рублей. Победители и призеры определятся в двух номинациях: «Лучшее оформление класса в школе» и «Лучшее оформление аудитории в СПО» и будут награждены дипломами и подарочными сертификатами номиналом: 1 место - 30 тыс. рублей; 2 место - 20 тыс. рублей; 3 место - 10 тыс. рублей.

Также предусмотрены поощрительные призеры участникам: 16 подарочных сертификатов номиналом 5 тыс. рублей.

Преподаватели и педагоги, принявшие участие в создании композиций, будут отмечены благодарственными письмами и грамотами организаторов конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки и отправить её на адрес электронной почты konkurskip@govrb.ru с темой письма «Заявка Конкурс к 80-летию Победы».

С дополнительной информацией можно ознакомиться в Положении.

Организатор конкурса - Комитет по информационной политике Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия.

Фото: Номер один