Сельчанки в Бурятии обменяли полмиллиона рублей на призрачные бонусы от банка
Воспитательница детского сада из Иволгинского района Бурятии осталась без 300 тысяч, когда хотела помочь своей соседке. Последней позвонила мошенница под видом сотрудницы банка, предложила получить 4 тысячи бонусных баллов и обманом выудила с обеих женщин свыше 400 тысяч рублей.
20 апреля в полицию по Иволгинскому району обратилась 38-летняя местная жительница, работающая воспитателем в детском саду. Сельчанка рассказала, что соседка попросила воспользоваться её банковской картой: сообщить номер и код из смс для, якобы, получения бонусных баллов. Передача информации обернулась списанием денег, и женщина заблокировала карту.
- Однако обратившаяся за услугой 45-летняя соседка сама подверглась обману. Она ответила на звонок лже-сотрудницы банка, которая предложила зачислить бонусные баллы и уточнила последние цифры сначала одной банковской карты, затем другой и попросила три цифры с их оборотных сторон. Не раздумывая, сельчанка передала запрашиваемые защитные коды. Однако оказалось, что отправка 4000 баллов невозможна и псевдо-работница банка порекомендовала найти доверительное лицо. За помощью женщина обратилась к соседке-подруге, у которой, как говорилось ранее, в результате были списаны более 300 тысяч рублей. Об этом сельчанки узнали из поступивших смс, - рассказали в МВД республики.
Фото: loon.site