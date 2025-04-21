Курс доллара обвалился ниже 80 рублей

Хорошие новости приходят из Москвы. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 80 рублей впервые с 19 июня прошлого года, следует из данных торгов.К 10.09 по московскому времени 21 апреля курс доллара падал на 39 копеек относительно предыдущего закрытия - до 80,21 рубля. Минутами ранее доллар максимально опускался до 79,94 рубля.Между тем Минэкономразвития РФ прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 94,3 рублей за доллар (против 96,5 руб. в сентябрьской версии прогноза), сообщил журналистам представитель министерства. Снижение курса доллара объясняется в том числе ожиданием мирного разрешения конфликта в Украине и снятия американских санкций.В Бурятии сегодня минимальные курсы продажи «американца» в банках составляют немногим выше 84 рублей за единицу. В перспективе, по мнению экономистов, это должно снизить стоимость импорта в республике - от японских автомобилей до фруктов, закупаемых за валюту.