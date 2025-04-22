Общество 22.04.2025 в 10:57

Аграрии Бурятии получают самые высокие зарплаты

На втором месте по уровню доходов оказались представители добывающей отрасли
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Текст: Служба информации "Номер один"
Аграрии Бурятии получают самые высокие зарплаты

Исследование по предлагаемым в Бурятии зарплатам провел популярный портал по поиску работы «Хедхантер». Как оказалось, самые высокие зарплаты в Бурятии получают аграрии.

- Средняя зарплата в Бурятии по итогам марта составила 69,3 тыс. рублей, что на 9,3 тыс. рублей больше, чем год назад, - сообщают эксперты портала.

На первом месте по уровню предлагаемых зарплат на конец марта - начало апреля 2025 года в Бурятии оказались аграрии. В среднем им предлагают 178,7 тыс. рублей.

На втором месте - представители добывающей сферы с зарплатой в 178,1 тыс. рублей. На третьем — транспортники и логисты, которым предлагают 155,3 тыс. рублей.

Также в десятку самых «дорогих» попали представители таких направлений, как «Строительство, недвижимость» (здесь средняя зарплата составила 142,1 тыс. рублей), «Производство, сервисное обслуживание» (137,2 тыс. рублей), «Рабочий персонал» (133,5 тыс. рублей), «Автомобильный бизнес» (129,1 тыс. рублей), «Высший и средний менеджмент» (119,8 тыс. рублей), «Домашний, обслуживающий персонал» (70,6 тыс. рублей) и «Закупки» (66,9 тыс. рублей).

Ниже среднего по рынку (т.е. менее 69,3 тыс. рублей) платят специалистам из таких профессиональных областей, как «Юристы» (50 тыс. рублей в среднем), «Административный персонал» (49,3 тыс. рублей), «Безопасность» (48,6 тыс. рублей) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (45,5 тыс. рублей).

 

Фото: loon.site

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