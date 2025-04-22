Общество 22.04.2025 в 15:32

Волонтеры в Кяхте помогают одиноким пенсионерам и инвалидам

Они заготавливают дрова, привозят воду, делают уборку в квартирах
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Текст: Служба информации "Номер один"
Волонтеры в Кяхте помогают одиноким пенсионерам и инвалидам

В начале апреля в Кяхтинском районе стартовала акция «Доброе сердце». Она продлится до конца года. Основная цель акции – оказание помощи одиноким пожилым гражданам и людям с инвалидностью, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- Мы уже оказали более 100 услуг, 74 человека получили необходимую помощь по заготовке дров, доставке воды, уборке квартир, домов и придомовых территорий от мусора. Помощь пожилым людям оказывают социальные работники, школьники и студенты-волонтеры медицинского училища, техникума промышленных и строительных технологий нашего района, - рассказала начальник отдела соцзащиты по Кяхтинскому району Ирина Сафронова. 

Так, волонтеры раскололи и сложили дрова матери бойца, находящегося на СВО. Женщина сама является инвалидом по заболеванию и, конечно, вполне понятна её искренняя радость от такой помощи. 

- Также мы помогли с уборкой квартиры одинокой женщине с инвалидностью, сын которой погиб при исполнении служебных обязанностей, а дочь живёт очень далеко. Ребята помыли окна, навели порядок. Для нас очень приятно, что человек остался доволен! - говорят студенты-волонтеры.

- Также мы помыли окна старейшему работнику здравоохранения, которая всю свою жизнь работала в нашей больнице, сейчас на заслуженном отдыхе. Годы берут свое и, к сожаленью, взобраться на стул или лесенку становится проблематично. Организовали мытье окон, чему она была очень рада и искренне благодарила! – добавили студенты.

Во время акции удалось собрать четыре коробки вещей для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые доставили в отдел соцзащиты.

 

Фото: минсоцзащиты Бурятии

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