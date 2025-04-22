Общество 22.04.2025 в 15:43

Жители сотых кварталов Улан-Удэ останутся без воды

Её не будет с сегодняшнего вечера до завтрашнего утра
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Текст: Андрей Константинов
Жители сотых кварталов Улан-Удэ останутся без воды
Фото: freepik.com
Сегодняшние вечер и ночь жителям сотых кварталов Улан-Удэ придется провести без холодной воды. Её отключат для проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети. Как сообщает МУП «Водоканал», отключение состоится в 9 часов вечера и продлится, ориентировочно, до 6 часов завтрашнего утра.

В связи с грядущим отключением местных жителей просят заранее запастись необходимым количеством воды.

«Подвоз воды будет организован. О местонахождении цистерны будет сообщено дополнительно», - сообщают на предприятии.

Под отключения попадут следующие адреса:

- 110 кв. д. 1

- 111 кв. д. 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 26а, 26б, 28, 30, 32, 34, 11/2, 11/3, 11/4

- 112 кв. д. 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

- 113 кв. д. 1, 3, 4а, 6, 8, 10

- ул. Современная д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

- объекты ТГК-14: ЦТП-111 мкр., ЦТП-112 мкр.

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