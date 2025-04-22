Общество 22.04.2025 в 16:22

Жители Бурятии стали чаще жаловаться на нарушение своих прав

За год в адрес омбудсмена поступило почти пять тысяч жалоб
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии стали чаще жаловаться на нарушение своих прав
Фото: предоставлено аппаратом Уполномоченного по правам человека
Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова встретилась с главой республики, представив ему доклад о своей работе за прошлый год.

«В 2024 году в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 4747 обращений граждан, из них 3322 письменных. Наблюдается динамика увеличения количества обращений на 25% в целом, при этом доля письменных обращений возросла в два раза», - сообщили в аппарате омбудсмена.

В основном к Юлии Жамбаловой обращаются по проблематике СВО, социального обеспечения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечения детей-сирот специализированным жильем. Также в зоне постоянного внимания омбудсмена - вопросы соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях.

В ходе встречи Юлия Жамбалова отметила, что за три года проведения СВО есть «небольшая, но положительная динамика в разрешении вопросов по предоставлению выплат за ранение военнослужащего». По ее словам, эта тенденция стала результатом упрощения с июля 2023 года порядка, согласно которому при ранении выплата назначается в беззаявительном порядке, а справка о ранении вносится в единую электронную базу данных военными медиками. Также есть тенденция к снижению числа обращений по вопросам своевременного предоставления отпусков и оформления справок об участии в спецоперации.
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