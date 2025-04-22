Общество 22.04.2025 в 17:05

Инфляция в Бурятии с начала года составила 2,8%

Быстрее всего растут цены на продукты
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Текст: Андрей Константинов
Инфляция в Бурятии с начала года составила 2,8%
Фото: архив «Номер один»
За первые три месяца этого года потребительские цены на товары и услуги в Бурятии выросли на 2,8%. В марте прирост цен к февралю составил 0,9%. Такие данные озвучили в министерстве экономики республики.

Наибольший вклад в инфляцию внес рост стоимости продовольственных товаров, он составил 4,2%. Стоимость услуг выросла на 2,4%, непродовольственные товары подорожали на 1,3%.

Так, с начала года молочная продукция подорожала на 5,7%, в т. ч. сыр - на 10%, молоко - на 4,2%, творог - на 3,3%.

Мясопродукты выросли в цене на 3%. При этом свинина подорожала на 9,9%, говядина - на 4,3%, мясные полуфабрикаты - на 2,5%.

Стоимость алкоголя увеличилась на 6,9%, а цены на фрукты-овощи поднялись на 5,4%.
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