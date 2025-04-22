В Улан-Удэ простятся с героем СВО

Как сообщает телеканал «Тивиком», на специальной военной операции при исполнении боевого задания погиб Намсараев Батор (Артём) Николаевич. В семье Намсараевых Николая Николаевича и Туяны Ринчиновны он был старшим из 6 детей.Со школьных лет Батор увлекался историей, был неоднократным победителем районных, республиканских олимпиад по истории. Также ярко проявил себя студентом Бурятского государственного университета (исторический факультет). Принимал участие в научных конференциях РАН, работал в археологических экспедициях. С красным дипломом БГУ ушел на службу в ряды Российской Армии. Служил в Тихоокеанском флоте, старшина 1 статьи.В 2022 году создал семью со своей любимой Викторией. В 2023 году у них родилась дочь Оэлун.Осенью 2022 года Батор ушел добровольцем в зону проведения СВО. Сослуживцы называли его духовитым, гордым, боевым бурятом и сильным воином. Намсараев Батор (Артем) Николаевич геройски погиб исполнении боевого задания при взятии Угледара. Награжден орденом Мужества посмертно.Прощание с героем состоится 27 апреля в 12.00 ч. в зале прощания «Вечность», г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 1 а.