В Бурятии расцветают самогонщики и «водочные» таксисты

Продажи большинства видов алкогольной продукции в Бурятии по итогам первого квартала 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, водки с января по март продано на 7,2% меньше, чем в 2024 году, коньяка — на 12,6%. Общее падение у спиртных напитков составило 4,4%. Такие данные приводит Росалкогольтабакконтроль.В Бурятии общее падение продаж алкоголя составило свыше 5%. Такие показатели зафиксированы по итогам марта, когда в республике ввели существенные ограничения на продажу алкоголя.Напомним, с 1 марта в республике полностью запрещена розничная продажа спиртного в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Также сокращено время продажи алкоголя: если ранее это было разрешено с 9:00 до 21:00, то теперь доступно с 11:00 до 20:00. Только в Улан-Удэ закрылось свыше 50 магазинов в многоквартирных домах.Одновременно меняется ситуация с продажей спиртосодержащих товаров. Так, продажи в российских аптеках спиртовых настоек за первые два месяца 2025 года снизились на 11% год к году. Эти средства широко использовались как легкие успокоительные, а также как дешевая замена алкоголю. Сейчас они теряют популярность: настоек в аптеках стало меньше, цена выросла, а пациенты с тревожными расстройствами предпочитают рецептурные антидепрессанты. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Продажи последних в начале текущего года выросли на 12%.Наиболее популярны, по данным DSM Group, настойки на основе пустырника, валерианы, боярышника, прополиса и календулы. Первые три из них имеют седативный эффект, их часто принимают, чтобы успокоить нервы. Такие спиртовые настойки нередко используются как средство самолечения без прямой рекомендации врача. Такие препараты прописывают в основном терапевты или неврологи, а психиатры делают это крайне редко, предпочитая назначать антидепрессанты или другие успокаивающие препараты.В Бурятии также наблюдается тенденция снижения продаж спиртосодержащих настоек.- Уменьшение продаж в аптеках Улан-Удэ спиртосодержащих настоек связано с их резким подорожанием и одновременно с сокращением предложения, в том числе по причине того, что в России стало производиться меньше сырья, - сообщил «Номер один» руководитель улан-удэнской аптечной сети.По данным участников фармацевтического рынка, в первом квартале 2025 года в РФ произведено 12,9 млн декалитров пищевого спирта, что на 12% меньше год к году. Эксперты связывают такую динамику в том числе с резким повышением акцизов: ставка на этиловый спирт, который используется в спиртовых настойках, выросла на 15% - до 740 рублей за один литр.Между тем ограничительные меры, предпринятые региональными властями с 1 марта, оказались весьма эффективными, и другие регионы решили пойти по примеру Бурятии.Так, депутаты Заксобрания Забайкальского края тоже ограничат продажу алкоголя и установят разрешенный период времени с 12:00 до 22:00. Об этом сообщается на сайте Заксобрания. Правда алкогольное лобби у соседей оказалось гораздо сильнее, чем в Бурятии. Депутаты не стали закрывать алкомаркеты в многоквартирных домах, хотя это является самой действенной мерой по ограничению потребления спиртного.Между тем, несмотря на успехи антиалкогольной кампании в Улан-Удэ, по республике ситуация остается сложной.- В магазинах Прибайкальского района снизились продажи официального алкоголя, в том числе из-за подорожания, а вот самогоноварение получило импульс к росту, сейчас почти в каждом третьем дворе имеется самогонный аппарат, - говорит предприниматель Алексей Башаров. - Также увеличился розлив нелегального спирта и других суррогатов, а сотрудники МВД физически не могут охватить контролем все села в связи с жесточайшей нехваткой кадров. У нас сегодня фактически на Турку и еще семь сел с населением 5 тыс. человек приходится один участковый. И как он может бороться с бутлегерами?Председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов отмечает, что антиалкогольный закон, инициированный правительством республики, показал свою действенность.Тем не менее, по его словам, после введения ограничительных мер с 1 марта «у таксистов Улан-Удэ в бардачках лежат бутылки с водкой, которая продается в любое время дня и ночи в два раза дороже, чем в магазине».- Мы, общественники, встречались с руководством МВД по Бурятии по этому вопросу и наметили совместные профилактические меры против алкоголизации населения. Однако у МВД хватает проблем с общеуголовной преступностью, и требовать от них тотальной борьбы с самогонщиками и таксистами, реализующими алкоголь, конечно, можно, но насколько это будет эффективно, учитывая некомплект в рядах полиции практически во всех подразделениях? - говорит он.Тем не менее МВД увеличило число рейдов против бутлегеров и других нарушителей режима продаж алкоголя.- За нарушения требований антиалкогольного закона в марте 2025 года составлено 62 протокола об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» КоАП. В аналогичный период прошлого года по этой же статье составлено 35 протоколов, - сообщили «Номер один» в пресс-службе МВД по Бурятии.- Борьба с алкоголизацией населения должна быть комплексной и не останавливаться лишь на ограничительных мерах, - полагают общественники. - В том числе через более активное продвижение со стороны властей здорового образа жизни, спорта и информации в СМИ о том, что потребление даже небольших доз алкоголя негативно влияет на здоровье людей и в конечном итоге приводит к сокращению продолжительности жизни.Как недавно отметил глава республики Алексей Цыденов, «одними только усилиями правительства республики проблему алкоголизации не решить, это должно быть общее движение, общий настрой».В пример глава Бурятии привел 21 населенный пункт, которые уже отказались от алкоголя.Пару недель назад деревня Малый Нарын объявила себя «территорией трезвости». С такой инициативой выступили сами жители и приняли соответствующее решение на сельском сходе. Суть его не только в простом обещании жителей отказаться от алкоголя, но еще и в полном запрете на продажу алкоголя в данном населенном пункте. Радикально и эффективно.