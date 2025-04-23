Общество 23.04.2025 в 06:00
В Бурятии расцветают самогонщики и «водочные» таксисты
В республике подводят первые итоги ужесточения антиалкогольного закона
Текст: Дмитрий Родионов
Продажи большинства видов алкогольной продукции в Бурятии по итогам первого квартала 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, водки с января по март продано на 7,2% меньше, чем в 2024 году, коньяка — на 12,6%. Общее падение у спиртных напитков составило 4,4%. Такие данные приводит Росалкогольтабакконтроль.
В Бурятии общее падение продаж алкоголя составило свыше 5%. Такие показатели зафиксированы по итогам марта, когда в республике ввели существенные ограничения на продажу алкоголя.
Боярышник теряет спрос
Напомним, с 1 марта в республике полностью запрещена розничная продажа спиртного в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Также сокращено время продажи алкоголя: если ранее это было разрешено с 9:00 до 21:00, то теперь доступно с 11:00 до 20:00. Только в Улан-Удэ закрылось свыше 50 магазинов в многоквартирных домах.
Одновременно меняется ситуация с продажей спиртосодержащих товаров. Так, продажи в российских аптеках спиртовых настоек за первые два месяца 2025 года снизились на 11% год к году. Эти средства широко использовались как легкие успокоительные, а также как дешевая замена алкоголю. Сейчас они теряют популярность: настоек в аптеках стало меньше, цена выросла, а пациенты с тревожными расстройствами предпочитают рецептурные антидепрессанты. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Продажи последних в начале текущего года выросли на 12%.
Наиболее популярны, по данным DSM Group, настойки на основе пустырника, валерианы, боярышника, прополиса и календулы. Первые три из них имеют седативный эффект, их часто принимают, чтобы успокоить нервы. Такие спиртовые настойки нередко используются как средство самолечения без прямой рекомендации врача. Такие препараты прописывают в основном терапевты или неврологи, а психиатры делают это крайне редко, предпочитая назначать антидепрессанты или другие успокаивающие препараты.
В Бурятии также наблюдается тенденция снижения продаж спиртосодержащих настоек.
- Уменьшение продаж в аптеках Улан-Удэ спиртосодержащих настоек связано с их резким подорожанием и одновременно с сокращением предложения, в том числе по причине того, что в России стало производиться меньше сырья, - сообщил «Номер один» руководитель улан-удэнской аптечной сети.
По данным участников фармацевтического рынка, в первом квартале 2025 года в РФ произведено 12,9 млн декалитров пищевого спирта, что на 12% меньше год к году. Эксперты связывают такую динамику в том числе с резким повышением акцизов: ставка на этиловый спирт, который используется в спиртовых настойках, выросла на 15% - до 740 рублей за один литр.
Алкомаркеты и лоббисты
Между тем ограничительные меры, предпринятые региональными властями с 1 марта, оказались весьма эффективными, и другие регионы решили пойти по примеру Бурятии.
Так, депутаты Заксобрания Забайкальского края тоже ограничат продажу алкоголя и установят разрешенный период времени с 12:00 до 22:00. Об этом сообщается на сайте Заксобрания. Правда алкогольное лобби у соседей оказалось гораздо сильнее, чем в Бурятии. Депутаты не стали закрывать алкомаркеты в многоквартирных домах, хотя это является самой действенной мерой по ограничению потребления спиртного.
Между тем, несмотря на успехи антиалкогольной кампании в Улан-Удэ, по республике ситуация остается сложной.
- В магазинах Прибайкальского района снизились продажи официального алкоголя, в том числе из-за подорожания, а вот самогоноварение получило импульс к росту, сейчас почти в каждом третьем дворе имеется самогонный аппарат, - говорит предприниматель Алексей Башаров. - Также увеличился розлив нелегального спирта и других суррогатов, а сотрудники МВД физически не могут охватить контролем все села в связи с жесточайшей нехваткой кадров. У нас сегодня фактически на Турку и еще семь сел с населением 5 тыс. человек приходится один участковый. И как он может бороться с бутлегерами?
Председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов отмечает, что антиалкогольный закон, инициированный правительством республики, показал свою действенность.
Тем не менее, по его словам, после введения ограничительных мер с 1 марта «у таксистов Улан-Удэ в бардачках лежат бутылки с водкой, которая продается в любое время дня и ночи в два раза дороже, чем в магазине».
- Мы, общественники, встречались с руководством МВД по Бурятии по этому вопросу и наметили совместные профилактические меры против алкоголизации населения. Однако у МВД хватает проблем с общеуголовной преступностью, и требовать от них тотальной борьбы с самогонщиками и таксистами, реализующими алкоголь, конечно, можно, но насколько это будет эффективно, учитывая некомплект в рядах полиции практически во всех подразделениях? - говорит он.
Тем не менее МВД увеличило число рейдов против бутлегеров и других нарушителей режима продаж алкоголя.
- За нарушения требований антиалкогольного закона в марте 2025 года составлено 62 протокола об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» КоАП. В аналогичный период прошлого года по этой же статье составлено 35 протоколов, - сообщили «Номер один» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Инициатива поощряется
- Борьба с алкоголизацией населения должна быть комплексной и не останавливаться лишь на ограничительных мерах, - полагают общественники. - В том числе через более активное продвижение со стороны властей здорового образа жизни, спорта и информации в СМИ о том, что потребление даже небольших доз алкоголя негативно влияет на здоровье людей и в конечном итоге приводит к сокращению продолжительности жизни.
Как недавно отметил глава республики Алексей Цыденов, «одними только усилиями правительства республики проблему алкоголизации не решить, это должно быть общее движение, общий настрой».
В пример глава Бурятии привел 21 населенный пункт, которые уже отказались от алкоголя.
Пару недель назад деревня Малый Нарын объявила себя «территорией трезвости». С такой инициативой выступили сами жители и приняли соответствующее решение на сельском сходе. Суть его не только в простом обещании жителей отказаться от алкоголя, но еще и в полном запрете на продажу алкоголя в данном населенном пункте. Радикально и эффективно.
В Бурятии общее падение продаж алкоголя составило свыше 5%. Такие показатели зафиксированы по итогам марта, когда в республике ввели существенные ограничения на продажу алкоголя.
Боярышник теряет спрос
Напомним, с 1 марта в республике полностью запрещена розничная продажа спиртного в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Также сокращено время продажи алкоголя: если ранее это было разрешено с 9:00 до 21:00, то теперь доступно с 11:00 до 20:00. Только в Улан-Удэ закрылось свыше 50 магазинов в многоквартирных домах.
Одновременно меняется ситуация с продажей спиртосодержащих товаров. Так, продажи в российских аптеках спиртовых настоек за первые два месяца 2025 года снизились на 11% год к году. Эти средства широко использовались как легкие успокоительные, а также как дешевая замена алкоголю. Сейчас они теряют популярность: настоек в аптеках стало меньше, цена выросла, а пациенты с тревожными расстройствами предпочитают рецептурные антидепрессанты. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Продажи последних в начале текущего года выросли на 12%.
Наиболее популярны, по данным DSM Group, настойки на основе пустырника, валерианы, боярышника, прополиса и календулы. Первые три из них имеют седативный эффект, их часто принимают, чтобы успокоить нервы. Такие спиртовые настойки нередко используются как средство самолечения без прямой рекомендации врача. Такие препараты прописывают в основном терапевты или неврологи, а психиатры делают это крайне редко, предпочитая назначать антидепрессанты или другие успокаивающие препараты.
В Бурятии также наблюдается тенденция снижения продаж спиртосодержащих настоек.
- Уменьшение продаж в аптеках Улан-Удэ спиртосодержащих настоек связано с их резким подорожанием и одновременно с сокращением предложения, в том числе по причине того, что в России стало производиться меньше сырья, - сообщил «Номер один» руководитель улан-удэнской аптечной сети.
По данным участников фармацевтического рынка, в первом квартале 2025 года в РФ произведено 12,9 млн декалитров пищевого спирта, что на 12% меньше год к году. Эксперты связывают такую динамику в том числе с резким повышением акцизов: ставка на этиловый спирт, который используется в спиртовых настойках, выросла на 15% - до 740 рублей за один литр.
Алкомаркеты и лоббисты
Между тем ограничительные меры, предпринятые региональными властями с 1 марта, оказались весьма эффективными, и другие регионы решили пойти по примеру Бурятии.
Так, депутаты Заксобрания Забайкальского края тоже ограничат продажу алкоголя и установят разрешенный период времени с 12:00 до 22:00. Об этом сообщается на сайте Заксобрания. Правда алкогольное лобби у соседей оказалось гораздо сильнее, чем в Бурятии. Депутаты не стали закрывать алкомаркеты в многоквартирных домах, хотя это является самой действенной мерой по ограничению потребления спиртного.
Между тем, несмотря на успехи антиалкогольной кампании в Улан-Удэ, по республике ситуация остается сложной.
- В магазинах Прибайкальского района снизились продажи официального алкоголя, в том числе из-за подорожания, а вот самогоноварение получило импульс к росту, сейчас почти в каждом третьем дворе имеется самогонный аппарат, - говорит предприниматель Алексей Башаров. - Также увеличился розлив нелегального спирта и других суррогатов, а сотрудники МВД физически не могут охватить контролем все села в связи с жесточайшей нехваткой кадров. У нас сегодня фактически на Турку и еще семь сел с населением 5 тыс. человек приходится один участковый. И как он может бороться с бутлегерами?
Председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов отмечает, что антиалкогольный закон, инициированный правительством республики, показал свою действенность.
Тем не менее, по его словам, после введения ограничительных мер с 1 марта «у таксистов Улан-Удэ в бардачках лежат бутылки с водкой, которая продается в любое время дня и ночи в два раза дороже, чем в магазине».
- Мы, общественники, встречались с руководством МВД по Бурятии по этому вопросу и наметили совместные профилактические меры против алкоголизации населения. Однако у МВД хватает проблем с общеуголовной преступностью, и требовать от них тотальной борьбы с самогонщиками и таксистами, реализующими алкоголь, конечно, можно, но насколько это будет эффективно, учитывая некомплект в рядах полиции практически во всех подразделениях? - говорит он.
Тем не менее МВД увеличило число рейдов против бутлегеров и других нарушителей режима продаж алкоголя.
- За нарушения требований антиалкогольного закона в марте 2025 года составлено 62 протокола об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» КоАП. В аналогичный период прошлого года по этой же статье составлено 35 протоколов, - сообщили «Номер один» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Инициатива поощряется
- Борьба с алкоголизацией населения должна быть комплексной и не останавливаться лишь на ограничительных мерах, - полагают общественники. - В том числе через более активное продвижение со стороны властей здорового образа жизни, спорта и информации в СМИ о том, что потребление даже небольших доз алкоголя негативно влияет на здоровье людей и в конечном итоге приводит к сокращению продолжительности жизни.
Как недавно отметил глава республики Алексей Цыденов, «одними только усилиями правительства республики проблему алкоголизации не решить, это должно быть общее движение, общий настрой».
В пример глава Бурятии привел 21 населенный пункт, которые уже отказались от алкоголя.
Пару недель назад деревня Малый Нарын объявила себя «территорией трезвости». С такой инициативой выступили сами жители и приняли соответствующее решение на сельском сходе. Суть его не только в простом обещании жителей отказаться от алкоголя, но еще и в полном запрете на продажу алкоголя в данном населенном пункте. Радикально и эффективно.
Тегиалкоголь