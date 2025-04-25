Общество 25.04.2025 в 11:57

Студенты Бурятии создали цифровой проект для увековечения памяти героев ВОВ

Это символическая смарт-эмблема, интегрированная в экосистему Вконтакте
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Студенты Бурятии создали цифровой проект для увековечения памяти героев ВОВ

Во ВСГУТУ прошла ежегодная Стартап-конференция в сфере IT. В её работе участвовали студенты магистратуры, бакалавриата и Технологического колледжа вуза. Участники в ходе командной работы разработали и представили экспертам проекты в области информационных технологий. Организатор мероприятия – факультет компьютерных наук и технологий ВСГУТУ.

Лучшей идеей в сфере патриотического воспитания молодежи стал проект «Смарт-эмблема «Пульс Победы» команды студентов ФКНТ - Александра Спиридонова, Марка Альянова и Пётра Чивчяна.

- С каждым годом поколение Победителей уходит, и задача молодёжи — сохранить память о подвиге. Смарт-эмблема «Пульс Победы» — это современный способ увековечения истории в форме миниатюрного гаджета, - рассказали студенты.

Устройство объединяет символику Великой Отечественной войны с цифровыми возможностями: NFC-ссылкой на личную страницу героя, подсветкой и возможностью участия в акциях памяти. Проект найдёт применение в школах, музеях, на патриотических мероприятиях и поможет укрепить преемственность поколений.

Проект «Пульс Победы» представляет собой цифровую память нового формата - символическую смарт-эмблему, интегрированную в экосистему ВКонтакте.

Устройство выполнено в виде значка с тритиевой нитью, излучающей мягкое постоянное свечение — как символ вечной памяти.

Каждая эмблема будет связана с цифровым профилем героя — участника Великой Отечественной войны. С помощью NFC пользователь может перейти на страницу памяти в приложении ВКонтакте, где размещена информация, фотографии, воспоминания.

В ближайшее время планируется запуск пилотной версии для ветеранов и школьных музеев.

 

Фото: ВСГУТУ

Теги
80-летие ВОВ Бурятия

Все новости

В Улан-Удэ нашли заброшку со складом опасных химических веществ
25.04.2025 в 12:27
Жителям Бурятии раздают Георгиевские ленты
25.04.2025 в 12:14
«Простите меня за такой проступок»
25.04.2025 в 12:13
Студенты Бурятии создали цифровой проект для увековечения памяти героев ВОВ
25.04.2025 в 11:57
Американская норка встала на учет в заповеднике Бурятии
25.04.2025 в 11:56
В Бурятии ограничили движение через Пыхту
25.04.2025 в 11:56
В почтили память жертв геноцида армян
25.04.2025 в 11:28
В Улан-Удэ появятся автобусы с табличкой «Кладбище»
25.04.2025 в 11:12
В небе над Улан-Батором пролетят «Стрижи»
25.04.2025 в 10:38
Уснувший за рулем после ночной смены таксист устроил ДТП на мосту
25.04.2025 в 10:34
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
Жителям Бурятии раздают Георгиевские ленты
Акция в преддверии 9 мая проходит по всей стране
25.04.2025 в 12:14
Американская норка встала на учет в заповеднике Бурятии
Редкая особь попалось инспекторам при зимнем учете животных
25.04.2025 в 11:56
В Бурятии ограничили движение через Пыхту
На трассах республики валит снег
25.04.2025 в 11:56
В почтили память жертв геноцида армян
Участники митинга возложили цветы к подножию каменного креста
25.04.2025 в 11:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru