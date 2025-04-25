Студенты Бурятии создали цифровой проект для увековечения памяти героев ВОВ

Во ВСГУТУ прошла ежегодная Стартап-конференция в сфере IT. В её работе участвовали студенты магистратуры, бакалавриата и Технологического колледжа вуза. Участники в ходе командной работы разработали и представили экспертам проекты в области информационных технологий. Организатор мероприятия – факультет компьютерных наук и технологий ВСГУТУ.

Лучшей идеей в сфере патриотического воспитания молодежи стал проект «Смарт-эмблема «Пульс Победы» команды студентов ФКНТ - Александра Спиридонова, Марка Альянова и Пётра Чивчяна.

- С каждым годом поколение Победителей уходит, и задача молодёжи — сохранить память о подвиге. Смарт-эмблема «Пульс Победы» — это современный способ увековечения истории в форме миниатюрного гаджета, - рассказали студенты.

Устройство объединяет символику Великой Отечественной войны с цифровыми возможностями: NFC-ссылкой на личную страницу героя, подсветкой и возможностью участия в акциях памяти. Проект найдёт применение в школах, музеях, на патриотических мероприятиях и поможет укрепить преемственность поколений.

Проект «Пульс Победы» представляет собой цифровую память нового формата - символическую смарт-эмблему, интегрированную в экосистему ВКонтакте.

Устройство выполнено в виде значка с тритиевой нитью, излучающей мягкое постоянное свечение — как символ вечной памяти.

Каждая эмблема будет связана с цифровым профилем героя — участника Великой Отечественной войны. С помощью NFC пользователь может перейти на страницу памяти в приложении ВКонтакте, где размещена информация, фотографии, воспоминания.

В ближайшее время планируется запуск пилотной версии для ветеранов и школьных музеев.

Фото: ВСГУТУ