Общество 25.04.2025 в 17:33

Паром на Ольхон откроют раньше срока

Его работа начнется уже с 27 апреля
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Текст: Иван Иванов
Паром на Ольхон откроют раньше срока

27 апреля откроется паромная переправа Сахюрта — Ольхон. Первые дни рейсы будут выполнять паромы «Семен Батагаев» и «Дорожник». С начала мая запустят «Ольхонские ворота» — таким образом, с 1 мая все три парома начнут работать по расписанию, сообщает IRK.

В предыдущие годы паромную переправу открывали позднее. Например, в прошлом году паромы в пробном режиме запустили 8 мая. Открытие навигации в этом году еще в апреле связано со вскрытием льда на Байкале раньше средних многолетних сроков.

В 2025 году ожидается увеличение туристического потока на Ольхон как со стороны туристов из Иркутской области, так и Бурятии, причем более 90% всех туристов попадает на остров с помощью паромов. В том числе уже на майские праздники.

Фото: Номер один

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