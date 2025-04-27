Общество 27.04.2025 в 12:54

Поставили на колени за поведение сестры

В Братске учителя младших классов уволили после «унижения, грубости и жестокого обращения с детьми»
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Текст: Иван Иванов
Поставили на колени за поведение сестры

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области жестко высказалась по поводу инцидента, произошедшего в одной из школ Братска. Там четвероклассницу поставили на колени перед учителем, за то, что ее сестра сделала педагогу замечание.

У себя в Telegram-канале детский омбудсмен отметила, что событие вызвало у нее тревогу и возмущение.

Напомним, в деле замешаны два учителя: одна являлась классным руководителем, которая ставила детей в угол, а вторая - ее подруга, которая проявила излишнюю инициативу, защищая коллегу, и довела в итоге ситуацию до публичного унижения ребенка. Оба педагога являются возрастными.

Суть конфликта по версии портала ircity.ru состоит в том, что во время урока учитель начала отчитывать учащуюся четвертого класса за то, что ее сестра пожаловалась на грубое обращение другого учителя в отношении младшей сестры. Действия педагогов Афанасьева оценила как унижение, грубость и жестокое обращение с детьми.

- Оскорбления, выкрики, постановка ребенка в угол, на колени, принуждение к унижению - это не только недопустимо, это разрушает личность ребенка и подрывает доверие к школе как к месту безопасности и развития. Нередко, когда с такого отношения педагога начинается травля ребенка со стороны детей, - отмечает детский омбудсмен.

Педагог уволена, полиция проводит проверку.

Фото: «Номер один»

 

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