В Бурятию прилетели белые птицы в черных лакированных сапогах

В Бурятии рассказали о прилете удивительных птиц, своим окрасом напоминающих белоснежных красавцев в лакированных сапогах. Так забавно выглядят лебеди-кликуны на кадрах фотографа «Заповедного Подлеморья» Лубсана Чагдурова.

- Не устаём любоваться пернатыми красавцами нашего края. В Бурятию продолжают возвращаться перелётные птицы. Казалось бы, лебедями-кликунами уже никого не удивить – так часто они попадают в новости местных пабликов. Но Лубсану Чагдурову удалось снять для наших подписчиков кое-что интересное. Обратите внимание на ноги этих белоснежных красавцев. Лапки у них, оказывается, чёрные, словно лакированные сапоги. Над ними возвышаются пушистые голени, как будто «сапожки» жмут лебедям, - «Заповедного Подлеморья».

Фото: Лубсан Чагдуров, «Заповедное Подлеморье»