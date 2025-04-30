Общество 30.04.2025 в 11:36

В Бурятии серьезно увеличили единовременную выплату за контракт на СВО

Она выросла сразу на 600 тысяч рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии серьезно увеличили единовременную выплату за контракт на СВО
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
В Бурятии выплата военнослужащим при заключении контракта для участия в спецоперации увеличена с 1 до 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.  

«Добровольцы, заключающие контракт на военную службу, смогут получить единовременную выплату в размере 1,6 млн рублей. Это стало возможным благодаря объединению усилий региона, федерального бюджета и местного бизнеса», - заявили в правительстве.

Власти также напоминают, что помимо единовременной выплаты в Бурятии продолжает действовать широкий спектр мер поддержки участников СВО и их семей. В их числе списание долгов до 10 млн рублей, кредитные каникулы и налоговые льготы, жилищные сертификаты, бесплатное обучение и питание для детей, внеочередное зачисление в сады и школы, бесплатная юридическая помощь и соцобслуживание и многое другое.
Теги
спецоперация

Все новости

Кому мешает «БурГражданСтрой»?
30.04.2025 в 12:04
В Улан-Удэ появилась новая техника для удаления старой древесины
30.04.2025 в 11:58
Жители Бурятии наловили омуля на 152 тысячи рублей
30.04.2025 в 11:42
В Бурятии серьезно увеличили единовременную выплату за контракт на СВО
30.04.2025 в 11:36
В Улан-Удэ пройдёт необычная вечеринка с домашними растениями
30.04.2025 в 11:36
Два дома сгорели в Улан-Удэ
30.04.2025 в 11:27
В Улан-Удэ участник жуткой аварии свалил вину на сына-подростка
30.04.2025 в 11:17
В Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета законодателей России
30.04.2025 в 10:59
На обиженных воду возят
30.04.2025 в 10:40
Под Иркутском задержали майнеров, нанесших ущерб на 200 млн рублей
30.04.2025 в 10:39
ЗУРХАЙ
с 30 апреля по 6 мая

Читайте также
В Улан-Удэ появилась новая техника для удаления старой древесины
Она позволяет быстро и аккуратно устранять пни, не повреждая землю и газон
30.04.2025 в 11:58
В Улан-Удэ пройдёт необычная вечеринка с домашними растениями
Горожане смогут обменяться своими цветами
30.04.2025 в 11:36
На обиженных воду возят
Нужно уметь прощать и отпускать свои обиды…
30.04.2025 в 10:40
В Бурятии сделают хорошую дорогу к лику богини Янжимы и 33-х метровому изображению Будды Шакьямуни
Протяженность всех участков составляет почти 50 километров
30.04.2025 в 10:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru