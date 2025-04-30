В Бурятии серьезно увеличили единовременную выплату за контракт на СВО

В Бурятии выплата военнослужащим при заключении контракта для участия в спецоперации увеличена с 1 до 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.«Добровольцы, заключающие контракт на военную службу, смогут получить единовременную выплату в размере 1,6 млн рублей. Это стало возможным благодаря объединению усилий региона, федерального бюджета и местного бизнеса», - заявили в правительстве.Власти также напоминают, что помимо единовременной выплаты в Бурятии продолжает действовать широкий спектр мер поддержки участников СВО и их семей. В их числе списание долгов до 10 млн рублей, кредитные каникулы и налоговые льготы, жилищные сертификаты, бесплатное обучение и питание для детей, внеочередное зачисление в сады и школы, бесплатная юридическая помощь и соцобслуживание и многое другое.