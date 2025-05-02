В Бурятии вейпам объявили войну

Вейпы долгое время были серьезным раздражителем для взрослого населения Бурятии. Впрочем, возмущение по поводу курительных смесей свойственно всей стране. Это и стало одной из причин принятия федерального закона, запрещающего продажу любого вида таких смесей несовершеннолетним. В Бурятии подобные ограничения на момент принятия закона уже действовали, но теперь с федеральным подкреплением они должны работать более эффективно.На очередной сессии Хурала депутаты приняли изменения в Закон «Об установлении на территории Республики Бурятия ограничений розничной продажи несовершеннолетним безникотиновой, бестабачной курительной продукции и запрета на вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления такой продукции».Как уточнил председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Семен Матхеев, введен полный запрет продажи несовершеннолетним бестабачных смесей для нагревания. Он подчеркнул, что на законодательном уровне введены такие термины, как «бестабачные» и «безникотиновые» смеси, которые не должны продаваться детям. Тем самым приняты все меры для предотвращения реализации табачной продукции школьникам.Примечательно, что, согласно Закону Республики Бурятия от 10 октября 2017 года, уже устанавливались ограничения на розничную продажу несовершеннолетним безникотиновой бестабачной курительной продукции и вовлечение несовершеннолетних в процесс ее употребления. Однако из-за изменений с 1 марта этого года в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» потребовалась корректировка и регионального законодательства.Чем же так плохи и опасны вейпы? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно привести один-единственный пример. В январе этого года в квартире одного из домов по улице Туполева обнаружили тело 17-летней девушки.- По данным следствия, около полудня девочка заперлась в туалете, долгое время не выходила и не откликалась. Обеспокоенные родственники взломали замок и обнаружили на полу тело несовершеннолетней, - рассказали подробности трагедии сотрудники СУ СК России по Бурятии. - Рядом с ней находились телефон и электронная сигарета (вейп. - Прим. ред.). В комнате девочки при осмотре обнаружены еще два электронных устройства для употребления никотинсодержащих веществ: вейп и система нагревания табака IQOS с табачными изделиями.Подобных случаев немало по России и по всему миру. То и дело появляются сообщения о жертвах так называемых безникотиновых систем. Эта опасная тенденция спровоцировала если не панику, то крайне необдуманные действия со стороны родителей в Бурятии, о чем не так давно сообщал «Номер один».Так, в начале этого года на странице одного из новостных каналов промелькнула информация о том, что родители начали кодировать зависимых от вейпов детей. Как оказалось, пищей для размышлений послужил проведенный опрос среди различных клиник и психиатров-наркологов. Полученные результаты показали, что запросы на кодирование активно поступают. Причем от родителей подростков 14 - 16 лет.Подростковую зависимость по большей части лечат двумя способами: гипнозом или психотерапией.- Лично я на практике с подобным не сталкивался, но встречал некоторую новостную информацию в СМИ. Как практикующий психиатр-нарколог, могу сказать лишь одно: мне удивительно, как можно кодировать ребенка с неокрепшей психикой, - недоумевает Руслан Главинский, улан-удэнский психиатр-нарколог. - Ведь последствия таких кодировок, тем более за такую цену, не совсем для меня понятны в долгосрочной перспективе. Поскольку результативность этого на практике не доказана — это факт.Стоит отметить, препараты, которые снижают тягу к никотину, детям до 18 лет противопоказаны. Вместе с тем отдельного закона, это запрещающего, не существует. Это в каком-то смысле похоже на инструкции к лекарственным препаратам, к которым есть противопоказания. Но останавливает это не всех. Так же и с кодированием подростков.Однако люди напуганы вредом, который могут причинить вейпы. В бурятских пабликах то и дело появляются посты возмущения, связанные с вейпами. Люди требуют ответов и реальных действий.«Хочу обратиться к торговцам курительными смесями. Вы реально не понимаете, что под соусом ароматного дыма продаете химическую отраву, которая проникает глубоко в легкие людей и разрушает их, вызывая онкологию и другие заболевания, вплоть до трансплантации легких? Моя семья тоже столкнулась с этим. Случайно от учителя узнала, что сына поймали за курением вейпа. Нам удалось его вразумить, как это вредно и опасно. Хотя он искренне верил, что вдыхает просто безобидное ароматное вещество. А сколько детей подсели на эту дрянь и продолжают вдыхать химию?» - пишет житель республики.Если верить этому посту, то у ребенка в итоге произошел сбой в организме и появилась сильная угревая сыпь, которую никак не получалось вылечить.«Чтобы не курили вейпы, нужно устраивать рейды в магазинах смерти и разрешить досмотр портфелей учителям, тогда не будут курить. Продавцы смерти пользуются добротой законодательства Российской Федерации. А комитет образования и рад защитить «курилки» детей, мол, нельзя их досматривать и ругать. Скоро уже так наркотиками дети будут увлечены».Также противники вейпов пытались сыграть на уважении к старшим, которое является неотъемлемой частью культуры Бурятии.«Обращаюсь к молодежи с просьбой проявить уважение к пожилым людям. Вы курите вейпы, и дым от них напоминает облако, которое затмевает все вокруг. Задумайтесь о тех, кто находится рядом: они тоже вынуждены вдыхать этот дым. Если вам все равно на последствия для своего здоровья, это ваше право, но мы не хотим страдать от заболеваний, вызванных вторичным дымом. Пожалуйста, проявите заботу об окружающих!»Но главные противники вейпов – это учителя, которые каждый день видят, как школьники с самого раннего возраста употребляют курительные смеси у всех на виду. Причем зачастую, даже поймав детей с поличным, сделать с этим педагоги ничего не могут.«Сегодня я вскипела. Ситуация в классе очень сложная. Несколько дней назад в школу пришла мама моей ученицы, пожаловалась, что у дочери страшная аллергия на вейп, попросила припугнуть учеников в классе на примере ее ребенка. К вечеру мне отправили скрин закрытой беседы во «ВК», где мои ученицы договариваются с таксистом ехать выбирать жижу для вейпов. Сразу сообщила социальному педагогу, директору, маме ученицы. Мама испугалась за дочь и отказалась принимать меры. Вчера я подписала объяснительную инспектору по делам несовершеннолетних, по их (инспектора и соц. педагога) мнению, девочек не стоит затрагивать, подойти к таксисту и сказать ему «ай-ай-ай». И так уже который раз: я привожу нарушителей, приношу вейпы, приглашаю родителей. А дальше ничего. Впервые я нашла человека, который покупает детям отраву и ему ничего не будет. Знаете, почему? Потому что я отказалась называть человека, который отправил мне скрины беседы. Еще я, оказывается, сама покрыватель».«Про вейпы в школах. Я так понимаю, администрации лень писать бумаги. Проще уйти краями и откреститься от детей... За свои 16 лет в образовании я увидела в нашей школе только одного социального педагога, который работал не на бумажку, а по совести. И выезды к семьям, и беседы с детьми и родителями, и сотрудничество с ПДН и КДН - было все! После нее были одни бумагомаратели. С вейпами сейчас действительно беда. У меня складывается ощущение, что у детей формируется не физическая, а психическая зависимость от них. И очень серьезная».«С сожалением сообщаю, что во время моих уроков некоторые ученики курят вейпы. Это не только нарушение правил школы, но и создает серьезные проблемы для учеников в классе. Вейпинг - это деятельность, которая незаконна для несовершеннолетних и является дополнительным источником неприемлемых веществ, которые могут негативно влиять на их здоровье и развитие. Вейпинг наносит вред не только тем, кто занимается этим, но и другим ученикам вокруг. Отвлечение, неспособность сосредоточиться на учебном материале и нехватка уважения к учителям и классу — это лишь некоторые из проблем, с которыми я сталкиваюсь в своем учебном процессе. Это серьезное нарушение, которое требует немедленного вмешательства и решительных мер», - пишет анонимный педагог.По слова автора поста, он уже не раз обращался к администрации школы с этой проблемой, но там ее игнорируют.«Родители также выразили свою озабоченность по этому поводу. Я призываю вас внимательно рассмотреть эту проблему и принять соответствующие меры для обеспечения безопасности и благополучия наших учеников».Предложение педагога – запретить вносить курительные устройства в школу, ужесточить наказания для тех, кто замечен в индульгенции этой вредной деятельности, организовать просвещающие мероприятия о вреде вейпинга, установить систему наблюдения и надзора, чтобы обнаруживать и пресекать нарушения этого рода в школе.Из всех этих сообщений видно, что запретить вейпы мало, нужна большая серьезная работа по исполнению уже принятых законов. Нужны дополнительные правила, рейды, проверки и так далее. Если запрет существует только на бумаге, то толку от него не будет никакого. Остается надеяться, что благодаря федеральному закону внимание к этой проблеме станет более серьезным.