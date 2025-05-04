Нашествие клопов и голубиных клещей

Опасности подстерегают нас на каждом шагу. Различные виды вредителей и микроорганизмов, в числе которых вирусы, бактерии, грибки, насекомые, а также мелкие грызуны уже давно стали неотъемлемой частью обыденности. Самостоятельно побороть их практически невозможно, но есть квалифицированные специалисты, готовые дать нечисти отпор. «Номер один» побеседовал с одним из представителей сферы чистоты и разузнал о буднях профессионала.Среди множества каламбуров есть такой: «Что общего между дезинсектором и психиатром? - Оба избавляют людей от тараканов!». Да, звучит и вправду забавно. Вот только правильно профессия, которая борется с вредителями и паразитами, называется «дезинфектор».- Потому что, если опираться на терминологию, «дезинфектор» включает в себя сразу три направления деятельности, три «Д»: дезинфекция (уничтожение микроорганизмов), дезинсекция (уничтожение насекомых) и дератизация (уничтожение грызунов), - объясняет сотрудник Центра дезинфекции «Герадез» Алексей Комаренков.К насекомым-вредителям относятся многие виды членистоногих. Например, мухи, комары, муравьи, осы, блохи, клещи, клопы, тараканы и многие другие. Последние два считаются наиболее резистентными, поскольку у них на постоянной основе вырабатывается иммунитет к препаратам.- Клопы и тараканы - рекордсмены по трудности их выведения. Каждый раз приходится изобретать что-то новое, подбирать специальные препараты, - вводит в курс своих дел Алексей Комаренков. - Кстати, еще в самом начале пути я невероятно боялся клопов. Тараканов еще более-менее «знал в лицо», но вот этих… Во время первых выездов клопов в упор не видел, из-за чего стремался, что покусают. Интересный факт, но лишь около 70% всего населения нашей планеты обладают реакцией на их укусы.Остальные же 30%, скорее всего, никогда не узнают о том, что их укусил клоп. Так уж вышло, что у некоторых людей на местах укусов вообще не появляется никаких следов, в то время как у других кожа краснеет, и на ней даже возникают небольшие прыщики, которые способны вызывать зуд, но, как правило, все это быстро проходит, пока человек мирно спит в своей уютной постели.- Пожалуй, поделюсь одним из самых сложных случаев в моей практике: это выезд к пенсионерке, у которой клопы обволакивали абсолютно всю мебель в квартире, не говоря уже о мелких декорациях интерьера. Условно говоря, снимаешь со стены картину, а на ее прежнем месте остается точно такая же из клопов. Передвигаешь часы и видишь силуэт этих часов из клопов, - делится историей сотрудник Центра дезинфекции. - Они действительно были повсюду. Что в руку ни возьми - все в клопах. Естественно, от таких квартир прежде всего начинают страдать соседи, потому что эти паразиты при массовом разрастании колонии начинают мигрировать, покидая прежнее место своей популяции.При этом, со слов дезинфектора, это еще не самое мерзкое, что он когда-либо видел. Хуже всего, по его мнению, «отношение непутевых родителей к безопасности своих же детей».- Для них клопы — это мелочь какая-то. С одной стороны, да, они не более 5 - 7 мм в длину, но всего лишь одна оплодотворенная самка способна отложить примерно 300 - 400 будущих особей, - подчеркивает Алексей. - Бывало такое, что я приезжал на вызовы, а там дети двух-трех лет от роду играли игрушками «из клопов». Ими были покрыты и игрушки, и дети, и все окружающее вокруг. Родители при этом наплевательски относятся к этому, мол, «клопы да клопы, что такого-то». Вот это самое неприятное из того, что мне встречается.Бок о бок с безразличием, как известно, шагает излишнее желание завершить начатое до самого конца. Так, например, появился один из самых часто задаваемых вопросов дезинфектору - почему постельное белье нельзя обрабатывать от клопов.- Чрезмерная обработка опасна для здоровья. Вредителей нужно вывести так, чтобы за ними еще не умерли собственники квартиры. Но люди этого не понимают и частенько просят нас перестраховаться и даже на них побрызгать раствором, - саркастично говорит специалист, отмечая, что так делать категорически запрещено. – Разумеется, подобные просьбы озвучивают те, кто, как правило, боролся с клопами аэрозольными баллончиками, которые практически не помогают, из-за чего все это может длиться годами. А насчет постельного белья… Оно совершенно спокойно убирается в шкаф, клопы голодать не будут - они выползут и обязательно пройдутся по обработанным поверхностям в квартире, после чего погибнут. Бояться не нужно.Патологическое накопительство, оно же синдром Диогена, является психическим расстройством, одной из характерных черт которой считается собирание всякой всячины. В простонародье захламленные квартиры таких жильцов именуют домами плюшкиных.- На самом деле таких очень много. Вот представьте себе какое-то определенное количество вещей и все равно ошибетесь, потому что их больше. Невероятное число людей боится расстаться со своими вещами. Особенно если это граждане пожилого возраста, - констатирует Комаренков. - Дело даже не всегда в психическом заболевании, сколько в том, что для стариков каждый предмет — это воспоминание.Наибольший процент гнезд в зараженных жилищах располагается в кроватях, диванах, матрасах. Насекомые могут прятаться в стульях, пуфиках, креслах. Паразиты также очень любят сидеть на верхней зоне занавесок и штор, предпочитая плохо освещенные складки и швы. При обработке таких «болеющих» помещений, разумеется, все это нужно перемещать.- В гостях у богатых с этим бывает непросто. Один раз я обрабатывал от членистоногих диван, который стоил невероятно дорого. Было ли мне в тот момент страшновато? Немного. Наши препараты не оставляют следов, но все равно боязно, что в непредвиденном случае тебе придется отрабатывать эту вещь целую жизнь. При этом в состоятельных домах встречается все что угодно. Как-то раз попался адрес с вмонтированным в стену аквариумом. Используемая нами химия крайне опасна для рыб, поэтому нам пришлось тогда ждать аквалангиста, чтобы тот отключил поступление приточного воздуха, - вспоминает один из многочисленных случаев в своей практике наш собеседник. - У таких людей квартиры гигантских размеров: и по 100, и по 200, и даже по 300 кв. метров, с множеством комнат, отдельными гардеробными. Больше всего меня впечатляют кровати. Знаете, есть такие в стиле барокко, неподъемные. Такие вот только у них да в Государственном Эрмитаже.Обратной же стороной роскоши выступает недвижимость маргинального слоя общества, как правило, наркоманов и алкоголиков.- В таких квартирах нет ни мебели, ни обоев - ничего. Чуть ли не сгоревшие помещения. Зачастую там все в клопах, в тараканах, невероятно грязно. Туда даже когда заходишь, бывает, что сумку поставить некуда - испачкаешь, - шутит наш собеседник. - Обычно ты к людям заходишь в уличной обуви и боишься им полы замарать, поэтому либо бахилами пользуешься, либо сменную надеваешь. А у маргиналов, наоборот, печешься, как бы уличную не испортить.На подобные адреса дезинфекторов нередко вызывают соседи сомнительных собственников.- Скидываются деньгами и обращаются к нам, потому что вся живность по их квартирам разбегается. Мы всегда рады помочь, да вот только сложно бывает застать выпивающих дома, - говорит он.Наблюдать за тем, как люди живут, всегда занятно. И по большому счету интересуют рассказы об интересных судьбах, необычных увлечениях, проблемах разного плана, но профессионального дезинфектора всегда манит другое. Например, хет-трик из насекомых.- Вот это действительно интересно - самая запоминающаяся квартира за все годы практики. Поехал я, значит, на вызов и обнаружил там сразу три вида паразитов: тараканов, клопов и блох. Последних заметил только тогда, когда они стали карабкаться по моему костюму. Сразу подумал: «Ну, все понятно, первый этаж…». Потому что рассадником блох зачастую выступают подвалы, поскольку там обитают кошки и грызуны, - говорит Комаренков.Ни для кого не секрет, что животные — это разносчики заболеваний, но еще они и «автобусы» для более мелких видов. Например, голуби перевозят в своем оперении мини-клещей.- Заражение квартир голубиными клещами весьма нестандартная, но встречающаяся время от времени ситуация. Такое бывает, когда птица умирает прямо под крышей, где-то на чердаке, и эти клещики с ее тушки по близлежащим домам разбегаются, - объясняет сотрудник Центра дезинфекции. - Крысиные клещи приходят опять же из подвалов, но бывает, что «сочатся» из воздуховодов, если мертвая особь там залежалась. Не столь важно, где именно она лежит, плохо то, что насекомые побегут с «корабля» искать новую среду обитания. Разумеется, это будут квартиры.Нельзя однозначно ответить на вопрос, насколько часто встречается профессиональная деформация, так как полноценных исследований на эту тему еще мало. Однако она все же присуща ряду профессий. Дезинфектор не исключение.- Каждый раз, когда я захожу в какой-нибудь общепит, сразу же подмечаю черные точки от насекомых. Присматриваюсь, есть ли в этом помещении тараканы или клопы. То же самое происходит даже в гостях: подмечаю для себя то, чего раньше не замечал. Например, скрытые места, где могут обитать членистоногие. Насекомых там, может, и нет, но местечко их потенциального обитания я уже вычислил, - улыбается дезинфектор. - Кушать в заведениях я не брезгую, но отдаю предпочтение проверенным местам, порой даже тем, где лично истреблял тараканов. Вообще все заведения: кафе, рестораны, шашлычные, шаурмичные и т. д. - должны работать по системе качества пищевого производства ХАССП.Загадочная аббревиатура расшифровывается как Hazard Analysis and Critical Control Points, то есть «Анализ рисков и критические контрольные точки». Изначально данная система была разработана для обеспечения безопасности продуктов питания, которые использовались астронавтами в космосе. Но в последнее десятилетие требование закрепили за всеми предприятиями пищевой промышленности нашей страны.- В 95% всех случаев оно не соблюдается, хотя продукты питания должны храниться при условиях стерильности МКС, - по секрету говорит наш собеседник.Профессия дезинфектор по-своему уникальна и несет за собой целую массу историй. Возможно, нам удастся вернуться к ним позже, а пока хочется подвести промежуточные итоги.- Не запускайте проблему с насекомыми. Если с ними не бороться, то даже специалистам будет сложно избавить вашу жизнь от них, - заключает профессиональный дезинфектор Алексей Комаренков.Фото: предоставлено А. Комаренковым