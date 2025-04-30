Большинство жителей Бурятии проживает в неблагоустроенных домах

В конце 2024 года общая площадь жилищного фонда в Бурятии составила 22 718,2 тысяч кв. м. За год она увеличилась на 430,6 тысяч кв. метров или на 1,9%. При этом в городах и поселках городского типа сосредоточено 13 604,8 тысяч кв. м. жилья или 59,9%, в селах – 9 113,5 тысяч кв. м. или 40,1% общей площади. Большая часть жилплощади сконцентрирована в Улан-Удэ.

На одного жителя Бурятии в среднем приходится 23,4 кв.м. (в 2023 году было 22,9 кв.м.). На горожанина – 23,7 кв.м., на сельчанина – 22,9 кв.м. Самый высокий показатель у Муйского района (34 кв.м.), самый низкий – у Тарбагатайского (16,3 кв.м.).

Благоустроенных частных домов в республике насчитывается 43,8%. Причем в городах домов с удобствами 66,5%, а в деревнях всего 9,9%.

Дома в Бурятии чаще всего возводят из дерева. Такой жилфонд занимает 51,2%, из кирпича построено 26,3% домов, панельных – 13,3%.

Большую часть многоэтажек в республике построили в 1971-1995 годах (8637,6 тысяч кв.м. или 38%). Далее идут дома, построенные после 1995 (7285,4 тысяч кв.м. или 32,1%). На третьем месте – возведённые с 1946-го по 1970-ый (5246,5 тысяч кв.м или 23,1%) и на четвёртом – до 1945 (1528,3 тысяч м² или 6,7%).



Фото: "Номер один"