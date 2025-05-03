Общество 03.05.2025 в 14:24

В Бурятии состоится первый форум ректоров вузов России и Монголии

Он пройдет в июле

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии состоится первый форум ректоров вузов России и Монголии

С четвертого по шестое июля в Улан-Удэ на базе Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова состоится первый форум ректоров вузов России и Монголии. Планируется участие более 150 представителей шести государственных, отраслевых и частных вузов Монголии и 60 вузов России.

Программа форума включает пленарное заседание и работу на дискуссионных площадках, в ходе которых обсудят перспективы развития образовательного и научно-технического сотрудничества между двумя странами.

В рамках подготовки к форуму создана совместная рабочая группа под председательством Монгольского государственного университета науки и технологий (ШУТИС).

Кроме того, планируется издание книги «Российско-монгольское сотрудничество в области высшего образования» (6+), которую презентуют участникам форума.

Мероприятие состоится благодаря соглашению между министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым и министром образования и науки Монголии Пурэвсурэном Наранбаяром, достигнутому в ходе рабочего визита в Монголию 7 октября 2024 года.

Возрастное ограничение: 6+


Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии

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