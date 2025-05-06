У четверти населения Улан-Удэ нет денег на отпуск

У каждого четвертого жителя Улан-Удэ нет денег на отпуск в этом году. К таким выводам пришел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который с 11 по 30 апреля 2025 года проводил опрос жителей столицы Бурятии.

Улан-удэнцы в этом году могут выделить в среднем 53 тысячи рублей на человека для недельного отдыха, между тем, как семь дней идеального отпуска, по средним оценкам, стоят 180 тысяч рублей. 26% горожан говорит, что не может позволить себе отдых вообще.

Стоит отметить, что реальные отпускные бюджеты у женщин скромнее, чем у мужчин. И для идеального отдыха представителям сильного пола нужно больше средств.

Чем старше респонденты, тем скромнее их отпускной бюджет: у молодежи до 35 лет он составляет 56 тысяч рублей, а у людей старше 45 лет – 48. При этом самые высокие запросы на отпуск мечты у опрошенных от 35 до 45 лет.

Закономерно, что с ростом уровня дохода увеличиваются как реальные отпускные бюджеты, так и суммы, которые, по мнению горожан, необходимы для недели отпуска мечты.

Фото: loon.site