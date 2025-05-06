Общество 06.05.2025 в 17:17

В праздничные выходные в Улан-Удэ установится летнее тепло

В День Победы в городе будет +23 градуса
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Текст: Елена Кокорина
В праздничные выходные в Улан-Удэ установится летнее тепло

По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» в праздничные выходные дни в столице установится по-летнему теплая погода. В пятницу, 9 мая, синоптики обещают +23 градуса.

Между тем в мэрии города напоминают, что вместе с теплом в Улан-Удэ ожидается и высокая пожарная опасность.

Завтра, 7 мая в столице республики без осадков. Ветер 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +15…+17°.

8 мая – без осадков. Ветер ночью слабый, днем 6-11 м/с. Температура ночью около 0°, днем +17…+19°.

9 мая в Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днем 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем +21…+23°.

Фото: loon.site

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