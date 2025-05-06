В одном из вузов Улан-Удэ испекли тематический торт к 80-летию Победы. Его приготовила студентка ВСГУТУ в рамках творческого конкурса.

- На кафедре «Таможенное дело» ВСГУТУ ежегодно проводится творческий конкурс среди студентов. На этот раз ребята посвятили свои работы 80-летию Победы в Великой Отечественной. Представленные композиции – это труд не одного дня, студенты проявили свои таланты в большом многообразии. На импровизированной выставке представлены рисунки, письма участникам СВО, которые написаны не только на русском, но и на бурятском языке, - рассказали во ВСГУТУ.

По словам заведующей кафедры Анджелы Григорьевой, студенты проявили максимум своих творческих способностей. Они прислали на конкурс видеозаписи, где они читают стихи, танцуют, участвуют в акциях, посвященных юбилейной дате.

Студентка 3 курса Эржена Старцуева собственноручно испекла торт, посвящённый Великой Победе советского народа над фашизмом.

Награждение лучших конкурсантов состоится после подведения итогов творческого состязания после 12 мая. Жюри придется нелегко, им предстоит сделать выбор среди работ, которые не уступают друг другу в креативе исполнения задумки.

Фото: ВСГУТУ