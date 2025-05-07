Общество 07.05.2025 в 12:25

В Улан-Удэ разгрузят движение на оживленном перекрестке

Там установят дополнительные секции на светофоре
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разгрузят движение на оживленном перекрестке
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ для улучшения движения транспорта на перекрестке пр. Строителей – ул. Боевая – ул. Мокрова планируется изменить схему движения для машин, движущихся со стороны ул. Боевая в направление ул. Мокрова и пр. Строителей.

Как сообщили в Комитете по транспорту администрации города, здесь установят дополнительные секции на светофоре.

«Это обеспечит увеличение времени пропуска автомобилей, движущихся от улицы Боевая в направлении улицы Мокрова, на 24 секунды. В итоге снизится загруженность улиц, что обеспечит более плавное движение потоков машин», - отметили в Комитете по транспорту.



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