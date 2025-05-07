В Улан-Удэ разгрузят движение на оживленном перекрестке

«Это обеспечит увеличение времени пропуска автомобилей, движущихся от улицы Боевая в направлении улицы Мокрова, на 24 секунды. В итоге снизится загруженность улиц, что обеспечит более плавное движение потоков машин», - отметили в Комитете по транспорту.





В Улан-Удэ для улучшения движения транспорта на перекрестке пр. Строителей – ул. Боевая – ул. Мокрова планируется изменить схему движения для машин, движущихся со стороны ул. Боевая в направление ул. Мокрова и пр. Строителей.Как сообщили в Комитете по транспорту администрации города, здесь установят дополнительные секции на светофоре.