Общество 09.05.2025 в 08:00

Председатель горсовета поздравил жителей Улан-Удэ с 80-й годовщиной Великой Победы

Уважаемые жители города Улан-Удэ! Дорогие ветераны!
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Председатель горсовета поздравил жителей Улан-Удэ с 80-й годовщиной Великой Победы
От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с 80-й годовщиной Великой Победы!

В этот день мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Величайший подвиг и мужество всех, кто сражался и работал во имя победы, во все времена будут служить примером верности долгу и преданности Отчизне.

Тысячи улан-удэнцев внесли свой вклад в Великую Победу, проявив подлинный героизм на фронте и в тылу. За беспримерное мужество и самоотверженность жителей Улан-Удэ было присвоено высокое звание города трудовой доблести.

Дорогой ценой далась победа. Мы всегда должны чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла за мирное небо, за возможность жить в свободной стране. Наша общая задача - сделать все от нас зависящее, чтобы молодое поколение росло в духе патриотизма, помнило героическое прошлое своей страны.

Сегодня наследники поколения победителей, военнослужащие из Улан-Удэ, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, выполняют боевые задачи на специальной военной операции. Мы гордимся их мужеством и героизмом, силой духа и отвагой и верим в скорую победу.

Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев
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