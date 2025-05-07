В Улан-Удэ начали отмечать День Победы

Сегодня, 7 мая, в сквере им. Сенчихина, который находится в микрорайоне Шишковка, прошло празднование Дня Победы. Собравшихся поздравили депутаты Горсовета и Народного Хурала.

В сквере возле памятника собрались местные жители, чтобы почтить память павших на полях сражений и отдать дань уважения ветеранам, труженикам тыла и детям войны.





- Сегодня в сквере им. Сенчихина мы отмечаем юбилей Победы, 80 лет. Звание Героя Прокофий Сенчихин получил при форсировании Днепра в октябре 1943 года. В октябре 1943 года батарея под командованием Прокофия Сенчихина переправилась через Днепр в районе села Борки и приняла активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. Спустя много лет нацизм стал подниматься и уже другое поколение солдат защищает Россию, - обратился к собравшимся депутат Горсовета Баир Дондубон.





С приветственными словами также выступили депутаты Народного Хурала Вадим Бредний и Баир Баиров, директор школы №26 и другие.

- 2025-й год — год особенный. Мы празднуем 80 лет великой Победы. И сейчас мы точно знаем, что победим вновь, как побеждали раньше. Более 400 лет назад, в 1612 году, наш народ объединился и освободил от польских интервентов Москву. В 1709 году Петр I разбил шведов под Полтавой. В 1812 году разбили французов, Кутузов гнал их до самой Франции, а Александр I в 1814 году принимал ключи от Парижа. В 1941 фашисты столкнулись с настоящими воинами и весной 1945 года наш народ не только победил нацизм, но и освободил всю Европу. Мы всегда были и будем победителями! – сказал Вадим Бредний.





Директор школы №26 им. героя СССР Прокопия Сенчихина Людмила Мункоева рассказала о том, какая работа по сохранению памяти о Победе в Великой Отечественной Войне проводится в школе.

- Не все дети помнят и знают, что такое война. В нашем районе осталось всего два ветерана. И наша задача – рассказывать внукам, правнукам о героях, о подвигах во имя жизни. Все образовательные организации проводят акции «Георгиевская лента», «Окна победы», «Битва хоров», когда дети поют песни военных лет. Будет здорово, когда наши горожане дома, собираясь семьей, будут петь песни военных лет в знак памяти о тех суровых годах, - отметила директор школы.

Праздник посетило много пожилых жителей микрорайона. 88-летняя Сара Петровна Борисова пришла со своей дочерью. Сара Петровна имеет звание ветерана труда, а также статус «дети войны». Детство у Сары Петровны проходило в Аларском районе Иркутской области и было очень нелегким – пока мужчины воевали, женщины с раннего утра до поздней ночи трудились в колхозе.

- Очень тяжелое время было. Мама работала дояркой в колхозе, с утра до ночи. Рано утром и вечером только кушала… Сейчас снова настало непростое время, но Россию никому не победить, - уверенно говорит ветеран труда.

Сара Петровна награждена медалями «За доблестный труд», «Ударник 11-ой пятилетки». Ее трудовой стаж составляет 43 года. После выхода на пенсию работала еще 10 лет.

Праздничное мероприятие посетил и ветеран спецоперации Николай Воротников. В 2022 году он ушел добровольцем на СВО. Получил два тяжелых сквозных ранения, но, будучи раненым, вытащил с поля боя своего друга. Вернувшись в Улан-Удэ, организовал волонтерское движение «Все для фронта – все для Победы». За это время Николай отправил на фронт около 700 авто, маскировочные сети, генераторы и многое другое.

После выступлений была объявлена минута молчания. Школьники в торжественном карауле сменяли друг друга у постамента. После минуты молчания к памятнику возложили венки и цветы.





Праздничный день завершился концертом и угощением солдатской кашей.







Фото: "Номер один"