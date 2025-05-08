Общество 08.05.2025 в 12:46

«Скромные парни со стальным характером»

Глава Бурятии навестил раненых участников СВО
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Текст: Андрей Константинов
«Скромные парни со стальным характером»
Фото: пресс-служба правительства РБ
7 мая, в преддверии Дня Великой Победы, глава Бурятии Алексей Цыденов навестил раненых военнослужащих в военном госпитале в Улан-Удэ. Он поздравил пациентов госпиталя и обсудил ход лечения с врачами.

«Скромные парни со стальным характером. На любое предложение помощи они, как один, отвечают: «Ничего не надо, всего достаточно». Мы помогали и будем помогать нашим воинам. Это наш долг и обязанность перед теми, кто встал на защиту Отечества. В нашем госпитале лечатся бойцы из самых разных городов России - Пскова, Тулы, Санкт-Петербурга, Читы», - рассказал Алексей Цыденов.


Для пациентов военного госпиталя творческие коллективы республики подготовили и провели концерт. Во время концерта глава Бурятии пообщался со зрителями и навестил пациентов в палатах. Лечащие врачи доложили о ходе лечения.

«Какие планы? Служить! Хочется скорее выздороветь и вернуться к своим в строй. Давно в армии служу, долг зовет, можно сказать. Хочу поздравить всех с наступающим праздником. Особенный привет 5-ой танковой бригаде, Кяхтинскому инженерно-саперному полку!», - обратился к сослуживцам военнослужащий с позывным Федос.
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