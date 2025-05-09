Общество 09.05.2025 в 17:01
В Бурятии прокуратура почтила память героев Великой Отечественной войны
В торжественных церемониях приняли участие сотрудники разных поколений
Текст: Макар Захаров
Работники прокуратуры Республики Бурятия во всех районах приняли участие в торжественных церемониях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они почтили память воинов и тружеников тыла, возложив цветы и гирлянды к мемориалам и памятникам.
– В знак глубокого уважения и благодарности за вклад в дело Победы на мемориалах и к памятникам воинов и тружеников тыла были возложены цветы и гирлянды, – сообщили в прокуратуре.
Стоит отметить, что в мероприятиях приняли участие сотрудники разных поколений, что символизирует преемственность традиций и важность сохранения исторической памяти.
Фото: Прокуратура Республики Бурятия
Теги9 мая день победы прокуратура