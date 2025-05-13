Общество 13.05.2025 в 10:36

В Улан-Удэ будут судить зама главного врача перинатального центра

Женщину обвиняют в получении взятки
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ будут судить зама главного врача перинатального центра

Вскоре перед судом предстанет бывший заместитель главного врача Республиканского перинатального центра Улан-Удэ, которую обвиняют в получении взятки в крупном размере. Благодаря ее махинациям из бюджета было похищено более 3 млн рублей.

- Следствием установлено, что заместитель главного врача курировала экономические вопросы деятельности учреждения и осуществление закупок для нужд центра. В 2022 году по просьбе начальника хозяйственного отдела и главного инженера медицинской организации она обеспечила признание одного из предприятий города победителем торгов на право заключения контракта на проведение электроизмерительных работ в учреждении на сумму более 3,4 млн рублей. За указанные действия она получила взятку 350 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре республики.

Преступления были выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Улан-Удэ в ходе проводимой оперативной работы. Во время расследования на имущество обвиняемой, стоимостью 9,5 млн рублей, был наложен арест.

Ранее уголовные дела в отношении трех участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве, направлены в суд, по одному из них вынесен обвинительный приговор, остальные - рассматриваются по существу, добавили в Следственном комитете республики.

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении бывшего главного врача медицинской организации с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, которое ей грозит согласно Уголовного кодекса Российской Федерации – лишение свободы на срок до 12 лет.

Фото: loon.site

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