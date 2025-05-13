В Улан-Удэ начался ремонт трамвайных путей

В столице Бурятии стартовал капитальный ремонт трамвайных путей на одном из самых оживленных городских участков — по проспекту 50-летия Октября от ул. Цивилёва до ул. Революции 1905 года. Последний раз большой ремонт здесь проводили более 20 лет назад.«Полностью заменим старые рельсы и шпалы. Вчера вечером служба пути МУП «Управление трамвая» уже начала работы на объекте. На время ремонта перекрывать трамвайное движение не будем. Специалисты будут работать только в ночное время. После 22:00 возможны изменения маршрутов — уточнить маршрут можно по телефону Центрального диспетчера — 43-41-23. Просим жителей рядом стоящих домов отнестись с пониманием к временным неудобствам, некоторые работы громкие», - рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Напомним, трамваи продолжают оставаться самым доступным общественным транспортом Улан-Удэ. Протяженность трамвайных линий в городе — более 50 километров. В МУП «Управление трамвая» трудятся более 600 сотрудников.