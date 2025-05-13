Офтальмохирурги Бурятии научились справляться с вывихом хрусталика

В Республиканской больнице прошел мастер-класс по сложнейшему направлению в офтальмохирургии под кураторством сотрудников МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова. Речь идет о витреоретинальной хирургии – одном из самых высокотехнологичных и сложнейших направлений офтальмологии, которое позволяет предотвратить утрату зрения у пациента с патологией сетчатки и стекловидного тела и восстановить нормальную анатомию глаза.

- Внедрение данной технологии позволит проводить операции в Бурятии, то есть пациентам не нужно будет выезжать за пределы региона для получения этой высокотехнологичной помощи. Потребность в развитии данной технологии у нас высока – это пациенты с отслойкой сетчатки, травмой глаз, диабетической ретинопатией или вывихом хрусталика. Сегодня мы имеем возможность предотвратить потерю зрения и дать возможность нашим пациентам на лучшее качество жизни, даже при самых грозных заболеваниях, - прокомментировала заведующая отделением микрохирургии глаза РКБ им. Н.А. Семашко Дарима Сосорова.

Фото: РКБ им. С. Семашко