Общество 13.05.2025 в 17:56

Книжный клуб в Улан-Удэ приглашает на майскую встречу

Новое собрание клуб посвятит 80-летию Победы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Книжный клуб в Улан-Удэ приглашает на майскую встречу

17 мая в 14:00 в Усадьбе Молчанова (во дворике Национальной библиотеки) состоится встреча книжного клуба Национальной библиотеки Бурятии «Мүр» (возрастное ограничение 16+).

Майскую встречу клуб посвятит 80-летию Победы. Участникам встречи предлагают прочесть книги «Четвертая высота» Елены Ильиной и «Блокадник» Владимира Сафронова.

«Четвертая высота» — история о непростой судьбе девочки Гули Королевой. Гуля Королёва прожила удивительную жизнь, в которой всегда было место подвигу: будь то учёба в школе, участие в соревнованиях, поступление в институт. Но обычная жизнь заканчивается и начинается военная, тут уже совсем другие подвиги, совсем другие высоты. Гуля смогла взять свою, самую важную «четвёртую высоту» и ценой своей жизни помогла армии выстоять против врагов, спасла много раненых и стала народной героиней.

«Блокадник» — блокадная жизнь глазами подростка. Родители Петра были репрессированы в 1937 году, мальчика взяли на воспитание дядя и тетя. В блокадном городе главный герой прошел череду испытаний: в составе народной дружины тушит вражеские «зажигалки» и дежурит у бомбоубежищ, ежедневно встречается со смертью, голодает из-за кражи продуктовых карточек. Автор детально изображает детали блокадного быта, рацион, процесс добывания воды и дров.

Встреча пройдет в формате лекции и открытой беседы.

Вход свободный, по читательскому билету Национальной библиотеки.  

Возрастное ограничение 16+

 

Фото: минкультуры РБ

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