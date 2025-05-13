Общество 13.05.2025 в 19:57

В Улан-Удэ обсудили возможность ремонта ДК «Кристалл»

Ремонт социально-культурного центра надеются включить в федерльную программу

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ обсудили возможность ремонта ДК «Кристалл»

Сегодня, 13 мая, состоялось совместное выездное заседание Горсовета и администрации Улан-Удэ. Заседание прошло на базе ДК «Кристалл» в мкр. Стеклозавод и было посвящено обсуждению возможности ремонта аварийного здания.

В начале июля 2024 года в «Кристалле» рухнула часть кровли в законсервированной части здания, где располагался концертный зал. Продолжать работу в аварийном здании, где в любой момент могло обрушиться что-либо еще, было опасно. Действующие творческие коллективы и кружки распределили по ближайшим пригодным для занятий зданиям микрорайона.

Прокуратура Бурятии по факту обрушения провела проверку и выяснила, что техническое состояние здания центра является ограниченно работоспособным, а с учетом физического износа конструктивных элементов необходимо проведение капитального ремонта, также нужна реконструкция антисейсмическим усилением.

Проектно-сметная документация на реконструкцию здания разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Однако источники финансирования мероприятий по реконструкции не определены. Так обстоит ситуация и на сегодняшний день.

Председатель комитета по культуре администрации Улан-Удэ Ирина Ковалева напомнила, что в 2020 году из местного бюджета выделялось семь млн рублей на разработку проектно-сметной документации, в 2022 году была проведена ее корректировка. На ремонт «Кристалла» одобрили 854 млн рублей. В 2024 году администрация Улан-Удэ подала заявку в минкультуры Бурятии по проекту реконструкции ДК, чтобы войти в федеральную адресную инвестиционную программу, но заявку не поддержали.

Вместе с тем получен ответ от министерства культуры Российской Федерации о том, что предложение по реконструкции здания поддержано и в установленном порядке направлено для включения Объекта в реестр объектов капитального строительства. Однако проектом федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. В тоже время Минкультуры России готово рассмотреть заявку правительства Республики Бурятия на софинансирование в рамках формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год.

18 февраля 2025 года была направлена заявка в правительство РФ по реконструкции ДК «Кристалл» для включения в реестр объектов капитального строительства на 2026-2028 гг. Сумма заявки составила более миллиарда рублей. Результаты будут известны в октябре 2025 года.

Председатель комитета по социальной политике Горсовета Улан-Удэ Денис Егоров отметил важность того, чтобы в мкр. Стеклозавод был свой ДК.

- Разумеется, мы бы хотели, чтобы в мкр. Стеклозавод был свой культурный центр. Тем более что все коллективы сохранились, занятия ведутся, ребята и взрослые занимаются. Сегодня мы вновь убедились в том, что нужно поддержать «Кристалл». Конечно, деньги нужны немалые. Надеемся, что какая-то программа сработает. И как только появится возможность войти в программу, все документы должны быть для этого готовы, - сказал депутат.

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Директор социально-культурного центра «Кристалл» Виктор Михайлов сохраняет оптимизм и надеется, что все действующие коллективы удастся сохранить.

- Все наши коллективы, а их девять – духовой оркестр «Дивертисмент», хор «Сударушка», образцовая хореографическая студия «Ирис», вокальная студия «Октава», театральная студия «Азарт» и другие коллективы сохранены, работают в штатном режиме и находятся в этом же микрорайоне. Основные мероприятия мы проводим по школам, в парке «Кристальный» и ДК им. Вагжанова. Я уверен, что действующие коллективы обязательно сохранятся. В прошлом году даже появился новый коллектив – бурятский фольклорный коллектив «Баргуужан», - рассказал директор «Кристалла».

В ДК «Кристалл» постоянно занимаются 230 человек, в год проводится около 200 мероприятий – в основном в парках и на базе ДК им. Вагжанова.

- Если нам удастся отремонтировать ДК, это будет очень красивой здание - три этажа с цокольным помещением, площадью более 5000 кв.м. Будет 400 посадочных места, - отметила Ирина Ковалева.

Депутаты Горсовета согласились с тем, что ремонт ДК обязательно нужен.

- Наша задача как депутатов – поддержать жителей и сделать все возможное для вхождения проекта ремонта ДК в федеральную программу, - подытожил Денис Егоров.

 

Фото: "Номер один"

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