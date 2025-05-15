Общество 15.05.2025 в 16:02

Акция по сдаче донорской крови «Железный стук сердец» состоялась на ВСЖД

За два года сотрудники ВСЖД пополнили банк крови в Иркутской области и Бурятии почти на 125 литров
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Текст: Андрей Константинов
Акция по сдаче донорской крови «Железный стук сердец» состоялась на ВСЖД
Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги приняли участие в акции по сдаче донорской крови «Железный стук сердец». Мероприятие было приурочено к «Единой неделе донорства» и стало уже традиционным для работников магистрали, сообщили в ее пресс-службе.

В ходе акции донорами стали 68 железнодорожников, 17 из них – впервые. Всего было собрано более 30 литров крови и ее компонентов. Заявки на включение в регистр доноров костного мозга подали четыре человека.

Отметим, это уже вторая донорская акция в 2025 году, которая проводится среди работников предприятий и структурных подразделений магистрали. С начала года железнодорожниками только в Иркутске было сдано почти 70 литров крови. Всего за последние два года сотрудники ВСЖД пополнили банк крови и ее компонентов в Иркутской области и республике Бурятия почти на 125 литров.

Фото: egov-buryatia.ru
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