Акция по сдаче донорской крови «Железный стук сердец» состоялась на ВСЖД

Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги приняли участие в акции по сдаче донорской крови «Железный стук сердец». Мероприятие было приурочено к «Единой неделе донорства» и стало уже традиционным для работников магистрали, сообщили в ее пресс-службе.В ходе акции донорами стали 68 железнодорожников, 17 из них – впервые. Всего было собрано более 30 литров крови и ее компонентов. Заявки на включение в регистр доноров костного мозга подали четыре человека.Отметим, это уже вторая донорская акция в 2025 году, которая проводится среди работников предприятий и структурных подразделений магистрали. С начала года железнодорожниками только в Иркутске было сдано почти 70 литров крови. Всего за последние два года сотрудники ВСЖД пополнили банк крови и ее компонентов в Иркутской области и республике Бурятия почти на 125 литров.Фото: egov-buryatia.ru