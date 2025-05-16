В Бурятии «черный лесоруб» лишился грузовика и бензопилы

В Джидинском районном суде вынесен приговор по уголовному делу о незаконной рубке деревьев с причинением особо крупного размера.

Установлено, что однажды ноябрьским утром житель Джидинского района незаконно срубил 10 лиственниц, причинив тем самым ущерб в особо крупном размере на сумму 200 592 рубля.

Заготовку деревьев он осуществил на автомобиле ГАЗ 3307 без регистрационного государственного знака и с помощью бензопилы «Huter BS-52».

В качестве смягчающих вину подсудимого обстоятельств суд признал признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи признательных показаний, частичное добровольное возмещение ущерба.

Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 8 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 10%, с отбыванием в исправительном центре.

Суд по иску прокурора района взыскал причиненный ущерб в полном объеме, конфисковал в доход государства автомобиль ГАЗ 3307 без регистрационного государственного знака и бензопилу «Hyter BS-52», используемые при совершении преступления.



Фото: "Номер один"