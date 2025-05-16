Профилактические беседы с юными пешеходами провели железнодорожники в Улан-Удэ

Очередной совместный профилактический рейд железнодорожников и транспортных полицейских состоялся накануне в Улан-Удэ. Сразу на нескольких участках стальной магистрали горожанам напомнили об опасности перехода через железнодорожные пути в необорудованных для этого местах. При этом основной акцент был сделан на разъяснительную работу среди несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Юным пешеходам подробно рассказали о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. В завершении профилактической беседы школьникам вручили памятки, а также светоотражающие элементы, которые помогут им стать более заметными для других участников дорожного движения.Напомним, что с начала 2025 года на инфраструктуре ВСЖД травмировано двое юных граждан (один из них смертельно). Всего с начала года в Иркутской области и Республике Бурятия на железной дороге зафиксировано 18 случаев травмирования граждан.В рамках месячника «Уступи дорогу поездам», который продлится до 31 мая 2025 г., на ВСЖД ведется усиленная профилактическая работа, призванная предупредить возникновение транспортных происшествий с несовершеннолетними на железной дороге.