Общество 16.05.2025 в 15:51
Профилактические беседы с юными пешеходами провели железнодорожники в Улан-Удэ
Юным пешеходам подробно рассказали о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры
Текст: Андрей Константинов
Очередной совместный профилактический рейд железнодорожников и транспортных полицейских состоялся накануне в Улан-Удэ. Сразу на нескольких участках стальной магистрали горожанам напомнили об опасности перехода через железнодорожные пути в необорудованных для этого местах. При этом основной акцент был сделан на разъяснительную работу среди несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Юным пешеходам подробно рассказали о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. В завершении профилактической беседы школьникам вручили памятки, а также светоотражающие элементы, которые помогут им стать более заметными для других участников дорожного движения.
Напомним, что с начала 2025 года на инфраструктуре ВСЖД травмировано двое юных граждан (один из них смертельно). Всего с начала года в Иркутской области и Республике Бурятия на железной дороге зафиксировано 18 случаев травмирования граждан.
В рамках месячника «Уступи дорогу поездам», который продлится до 31 мая 2025 г., на ВСЖД ведется усиленная профилактическая работа, призванная предупредить возникновение транспортных происшествий с несовершеннолетними на железной дороге.
Юным пешеходам подробно рассказали о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. В завершении профилактической беседы школьникам вручили памятки, а также светоотражающие элементы, которые помогут им стать более заметными для других участников дорожного движения.
Напомним, что с начала 2025 года на инфраструктуре ВСЖД травмировано двое юных граждан (один из них смертельно). Всего с начала года в Иркутской области и Республике Бурятия на железной дороге зафиксировано 18 случаев травмирования граждан.
В рамках месячника «Уступи дорогу поездам», который продлится до 31 мая 2025 г., на ВСЖД ведется усиленная профилактическая работа, призванная предупредить возникновение транспортных происшествий с несовершеннолетними на железной дороге.
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