Ребенок с ДЦП в Бурятии получил инвалидное кресло лишь с помощью прокуратуры

Прокуратура Бурятии провела проверку деятельности регионального Фонда пенсионного и социального страхования. Ведомством был установлен ряд нарушений, в связи с чем виновных лиц привлекли к ответственности.

- Вопреки требованиям законодательства 65 граждан с инвалидностью не в полной мере обеспечивались необходимыми техническими средствами реабилитации. Также им несвоевременно выплачивалась компенсация за самостоятельно приобретенные ТСР. 14-летний ребенок-инвалид, страдающий детским церебральным параличом, только после вмешательства прокуратуры был обеспечен комнатной и прогулочной креслами-колясками, - сообщили в прокуратуре.

После проверки ведомства, в ПФР были заключены 10 госконтрактов на приобретение техсредств, а инвалидам выдано 138 направлений на их получение.

- За допущенные нарушения закона к дисциплинарной ответственности привлечено виновное должностное лицо. Вопросы соблюдения прав граждан с ограничениями здоровья находятся на контроле прокуратуры региона, - добавили в прокуратуре.

Фото: loon.site