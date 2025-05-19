С завтрашнего дня в Улан-Удэ изменится движение на ЛВРЗ

С завтрашнего дня изменится схема движения на перекрестке ул. Лимонова – Проходная ЛВРЗ. Теперь с ЛВРЗ можно будет выехать только направо. Соответствующие дорожные знаки уже установлены.

- С завтрашнего дня будет изменена работа светофорного объекта на этом перекрестке. Это позволит увеличить на 17 секунд пропускную способность транспортных средств по ул. Лимонова в сторону площади Славы, - рассказали в Комитет транспорта города.

Телефон «горячей линии» МКУ «Центр управления дорожным движением г. Улан-Удэ» по вопросу движения общественного транспорта и работы светофорных объектов: 45-45-53.

Фото: Комитет по транспорту Улан-Удэ