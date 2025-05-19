Общество 19.05.2025 в 16:40
С завтрашнего дня в Улан-Удэ изменится движение на ЛВРЗ
Данная схема увеличит пропускную способность автомобилей
Текст: Елена Кокорина
С завтрашнего дня изменится схема движения на перекрестке ул. Лимонова – Проходная ЛВРЗ. Теперь с ЛВРЗ можно будет выехать только направо. Соответствующие дорожные знаки уже установлены.
- С завтрашнего дня будет изменена работа светофорного объекта на этом перекрестке. Это позволит увеличить на 17 секунд пропускную способность транспортных средств по ул. Лимонова в сторону площади Славы, - рассказали в Комитет транспорта города.
Телефон «горячей линии» МКУ «Центр управления дорожным движением г. Улан-Удэ» по вопросу движения общественного транспорта и работы светофорных объектов: 45-45-53.
Фото: Комитет по транспорту Улан-Удэ
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