В Бурятии растет количество самозанятых в сфере легкового такси. Сегодня в республике 497 человек в статусе «самозанятый» получили разрешения на осуществление деятельности такси. Для сравнения, на 20 мая 2024 года количество самозанятых в такси составляло чуть более 40 человек.

Так, с 1 сентября 2023 года, согласно поправкам законодательство РФ, водители-физические лица теперь могут официально получать разрешение на работу в такси.

Ранее такое право предоставлялось исключительно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Более того, сервисы заказа такси также стимулируют этот процесс, отдавая предпочтение заказам водителям, имеющим статус легального перевозчика.

Стать официальным участником рынка услуг такси достаточно легко. По всем вопросам можно обратиться в министерство непосредственно в Отдел контроля пассажирских перевозок (кабинет № 205), либо получить консультацию по телефону 44-31-08.

Фото: Номер один