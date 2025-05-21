65% россиян хотя бы раз верили в фейковые новости

Международная ассоциация по проверке распространяемой в СМИ и соцсетях информации Global Fact-сhecking Network (GFCN) провела исследование способности жителей России отличить правдивую информацию от ложной.Как оказалось, 64% пользователей в Рунете декларируют, что могут самостоятельно отличить фейк от достоверной информации. Тем не менее, 65% пользователей признают, что они хотя бы раз становились жертвой фейка. 32% многократно доверялись фейковой информации, которая впоследствии оказалась недостоверной.В 2025 году количество выявленных ассоциацией Global Fact-сhecking Network уникальных фейков выросло на 9% (более 1,5 тыс.), но число их копий сократилось на 42% (1,8 млн), что свидетельствует о повышении эффективности борьбы с дезинформацией. Однако по отдельным темам, например, к 9 мая, фейков стало в 2,6 раза больше (44 случая), а их просмотры выросли в 5,5 раз (13,7 млн).