Общество 21.05.2025 в 16:17

Поборница чистоты в Улан-Удэ стала героем дня

Девушка наказала водителя, выбросившего бутылку из окна машины
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Поборница чистоты в Улан-Удэ стала героем дня

Улан-удэнского водителя, который выбросил пустую пластиковую бутылку из окна своей машины осуждает сегодня, наверное, весь город. Однако более всего горожане восхищаются девушкой, которая не осталась равнодушной к такому (не будем себя сдерживать в выражениях) свинскому поступку.

Ситуация произошла накануне на одном из перекрестков города. Водитель белой иномарки, пережидая запрещающий красный сигнал светофора, решил очистить салон своего автомобиля от пластиковой бутылки и не придумал ничего, кроме как выбросить ее в окно. Увидев эту ситуацию, девушка, стоящая на светофоре за ним, вышла из машины, подобрала с газона бутылку и уверено швырнула ее обратно в незакрытое окно нарушителя.

Поступком девушки мы восхищаемся, проступок нарушителя, разумеется, осуждаем и напоминаем, что данные действия караются законом, о чем неустанно «трубят» инспекторы Бурприроднадзора.

- Сбрасывать отходы со своих транспортных средств запрещено. Отходы – это и окурок, и бутылка, и строительный мусор, остатки сырья, материалов и так далее. Очень важен общественный контроль, поэтому если вы увидели сброс мусора с автомобилей, то снимайте это на видео. Видеоматериалы (с госномером) отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru или в приложении «Госуслуги-Решаем». Всех нарушителей привлечем к ответственности, - предупредили в Бурприроднадзоре.

Напомним, что сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физлицу в 15 тыс. руб., а юрлицу – уже в 50. Летящий мусор из грузовика – штраф до 50 тысяч рублей, юрлицо уже раскошелится на 120 тысяч. За повторное нарушение транспорт могут и вовсе конфисковать.

Фото: скриншот видео ТГ-канал dobrogorod03

 

 

 

Теги
мусор штрафы

Все новости

Берег Байкала укрепят за 656 миллионов рублей
21.05.2025 в 16:34
В Улан-Удэ снова закроют переезд
21.05.2025 в 16:32
Жители Улан-Удэ назвали лучшие места для отдыха этим летом
21.05.2025 в 16:21
Поборница чистоты в Улан-Удэ стала героем дня
21.05.2025 в 16:17
Бродячий скот остается проблемой для Бурятии
21.05.2025 в 16:03
Старт продаж на покупку билетов на третий день фестиваля «Балет на Байкале. Бурятия»
21.05.2025 в 15:49
Готовность россиян поддержать новый «сухой закон» находится на минимальном уровне
21.05.2025 в 15:40
В Бурятию прилетели промышляющие грабежом птицы
21.05.2025 в 15:21
В Улан-Удэ сломали барашка
21.05.2025 в 14:44
Монголия надеется заработать на туристах 4 миллиарда долларов США
21.05.2025 в 14:39
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
Берег Байкала укрепят за 656 миллионов рублей
Федеральные средства помогут защитить берега озера от размывов
21.05.2025 в 16:34
В Улан-Удэ снова закроют переезд
Он не будет работать семь часов
21.05.2025 в 16:32
Жители Улан-Удэ назвали лучшие места для отдыха этим летом
Большая часть жителей сказала, что главное – это отдых на море
21.05.2025 в 16:21
Бродячий скот остается проблемой для Бурятии
Правительству республики и муниципалам рекомендовали усилить борьбу с негативным явлением
21.05.2025 в 16:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru