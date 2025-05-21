Поборница чистоты в Улан-Удэ стала героем дня

Улан-удэнского водителя, который выбросил пустую пластиковую бутылку из окна своей машины осуждает сегодня, наверное, весь город. Однако более всего горожане восхищаются девушкой, которая не осталась равнодушной к такому (не будем себя сдерживать в выражениях) свинскому поступку.

Ситуация произошла накануне на одном из перекрестков города. Водитель белой иномарки, пережидая запрещающий красный сигнал светофора, решил очистить салон своего автомобиля от пластиковой бутылки и не придумал ничего, кроме как выбросить ее в окно. Увидев эту ситуацию, девушка, стоящая на светофоре за ним, вышла из машины, подобрала с газона бутылку и уверено швырнула ее обратно в незакрытое окно нарушителя.

Поступком девушки мы восхищаемся, проступок нарушителя, разумеется, осуждаем и напоминаем, что данные действия караются законом, о чем неустанно «трубят» инспекторы Бурприроднадзора.

- Сбрасывать отходы со своих транспортных средств запрещено. Отходы – это и окурок, и бутылка, и строительный мусор, остатки сырья, материалов и так далее. Очень важен общественный контроль, поэтому если вы увидели сброс мусора с автомобилей, то снимайте это на видео. Видеоматериалы (с госномером) отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте info@rsbpn.govrb.ru или в приложении «Госуслуги-Решаем». Всех нарушителей привлечем к ответственности, - предупредили в Бурприроднадзоре.

Напомним, что сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физлицу в 15 тыс. руб., а юрлицу – уже в 50. Летящий мусор из грузовика – штраф до 50 тысяч рублей, юрлицо уже раскошелится на 120 тысяч. За повторное нарушение транспорт могут и вовсе конфисковать.

Фото: скриншот видео ТГ-канал dobrogorod03