Общество 21.05.2025 в 16:21

Жители Улан-Удэ назвали лучшие места для отдыха этим летом

Большая часть жителей сказала, что главное – это отдых на море
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ назвали лучшие места для отдыха этим летом

Популярный портал по поиску работу «Суперджоб» провел исследование на тему, где лучше всего отдыхать летом.

- Женщины считают, что этим летом отпуск лучше провести на море, мужчины - дома. Чаще всего жители Улан-Удэ считают идеальным отдых на любом море - так ответили 18 процентов респондентов. На втором месте по частоте упоминаний сейчас рекомендация отдыхать дома, в родных стенах (16 процентов), а на третьем - поездка на дачу или в деревню (14 процентов), - сообщили эксперты портала «Суперджоб».

По 8 процентов опрошенных считают, что лучший вариант – это провести отпуск на природе или путешествуя по России.

Заграничные направления менее востребованы: 6 процентов назвали любую страну за рубежом, 5 процентов — Азию, 3 процента — Турцию, по 1 проценту - Египет и Абхазию. Среди российских курортов лидируют Крым и Краснодарский край (по 3 процента голосов), а также Байкал (2 процента). Алтай и Дагестан набрали по 1 проценту голосов.

Некоторые респонденты предложили нестандартные варианты: путешествие в горы (4 процента), отдых вдали от людей (1 процент). В числе прочих направлений упоминались Карелия, Сахалин, Камчатка, Урал, Калининград.

7 процентов советуют сэкономить дни отпуска и отказаться от отдыха этим летом.

 

Фото: loon.site

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